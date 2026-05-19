Martin Frank heiratet seine große Liebe: Heimliche Verlobung im Restaurant

Martin Frank wird seinen Lebensgefährten heiraten. Der erfolgreiche Comedian und Kabarettist ist heimlich verlobt. Das erfährt die AZ exklusiv. Die wunderschönen Details einer ganz großen Liebe...

Martin Frank (33) schwebt im Liebesglück. Der gefeierte Kabarettist, Comedian und Autor verrät exklusiv der AZ, dass er bereits seit anderthalb Jahren heimlich verlobt ist. Der Antrag kam völlig überraschend und ausgerechnet an einem Ort, der den beiden Männern besonders vertraut ist.

"Plötzlich alles anders": Martin Frank ahnte nichts von Heiratsantrag

"Den Heiratsantrag habe ich in unserem Lieblings-Fischrestaurant in Passau bekommen", erzählt Niederbayer Frank der AZ mit einem Strahlen im Gesicht. "Normalerweise sitzen wir dort immer an der Bar, doch an diesem Abend war plötzlich alles anders. Stattdessen hatten wir im Nebenzimmer einen Tisch."

"Ich war vollkommen überrascht"

Dann ging alles ganz schnell. "Mein Freund hat gar nicht lange gefackelt. Zwischen der Getränkebestellung und dem Servieren der Drinks hat er um meine Hand angehalten", lacht Martin Frank. Der 33-Jährige gibt zu: "Ich war vollkommen überrascht. Mit dem Antrag habe ich überhaupt nicht gerechnet."

Martin Frank und sein Freund: Seit 14 Jahren ein Paar

Natürlich sagte Martin Frank sofort "Ja". Die beiden Männer lernten sich in München kennen und sind seit 14 Jahren ein Paar. Franks Partner, der nicht in der Öffentlichkeit stehen möchte, ist 36 Jahre alt, arbeitet als Tierarzt und lebt auf dem elterlichen Bauernhof im Bayerischen Wald. Vor knapp drei Jahren zog Frank zu ihm.

Dass Martin Frank mittlerweile bereit für die Ehe ist, überrascht durchaus. Denn einst hatte er noch ganz andere Gedanken zum Thema Hochzeit. "Als Scheidungskind bin ich da bisserl gebrandmarkt", sagte er in einem früheren AZ-Interview. Diese Zweifel sind inzwischen verflogen. Martin Frank ist sich jetzt absolut sicher.

So soll die Hochzeit werden

Eine pompöse Luxus-Hochzeit mit Feier-Marathon kommt für Martin Frank allerdings nicht infrage. "Auf keinen Fall soll die Hochzeit drei Tage dauern und in der Toskana stattfinden“, erklärt er lachend. Stattdessen träumt er von einer Feier mit ganz persönlichem Bezug: "Die Location soll unbedingt etwas mit mir und uns zu tun haben. Mir schwebt eine kleine, gemütliche Hütte im Bayerischen Wald vor. Oder eine Feier bei uns daheim auf dem Hof."

Liebe Freundin und geschätzte Kollegin: Franziska Wanninger besuchte Martin Frank im Circus Krone in München. © Christoph Eder

Nur die Vorbereitung bereitet dem beliebten Niederbayern offenbar noch Kopfschmerzen. Martin Frank zur AZ: "Ich glaube, ich muss jetzt wirklich einen Hochzeitsplaner engagieren. Ich bin ein chaotischer Mensch, deshalb ist es besser, wenn ein Profi die Organisation übernimmt." Eilig hat es Frank mit der Hochzeit nicht: "Dieses Jahr wird das wegen meiner Tour eh nichts mehr."

Neues Bühnenprogramm so privat wie nie

Martin Frank zeigt sich auch in seinem neuen Programm "Grüße aus Allegro Süd" so offen wie selten zuvor. Die Tour ist vor zwei Wochen gestartet.

Backstage-Besuch von der AZ: Martin Frank bügelt sein Bühnen-Outfit selbst. © Christoph Eder

In München stand der 33-Jährige gleich dreimal im ausverkauften Circus Krone auf der Bühne.

Martin Frank tourt seit Mai mit seinem neuen Programm "Grüße aus Allegro Süd". © Christoph Eder

Inhaltlich wurde es dabei herrlich privat. Martin Frank erzählte von kuriosen Momenten im gemeinsamen Männer-Haushalt, den für ihn gewöhnungsbedürftigen Badegewohnheiten seines Verlobten und einem Liebesurlaub – inklusive einer urkomischen Situation beim Floating Breakfast im Hotel-Pool.