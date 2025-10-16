Martin Frank fürchtet Fremdgeh-Moment und feixt: "Du hast meine Beziehung zerstört"

Martin Frank ist längst auf den ganz großen Bühnen angekommen. Vor einer wichtigen Aufzeichnung hat der Comedian nun eine besondere Bitte im Gepäck – und die hat mit einer geheimen Affäre zu tun. Worauf spielt Martin Frank an?

Für Martin Frank (33) könnte es karrieretechnisch kaum besser laufen: Der sympathische 33-Jährige zählt derzeit zu den erfolgreichsten bayerischen Kabarettisten. Mit seinem Programm "Wahrscheinlich liegt's an mir" ist er seit zwei Jahren unterwegs und durfte es am Mittwochabend (15. Oktober) auch im Circus Krone zum Besten geben – inklusive TV-Aufzeichnung. Doch vorab richtete der Comedian eine besondere Bitte an seine Fans, die sicherlich ganz viel Humor verstehen.

Martin Frank warnt: "Hast meine Beziehung zerstört"

In seiner Instagram-Story meldet sich Martin Frank am Tag der großen Show in München zu Wort. Aufgeregt erzählt er: "Ich habe heute die Aufzeichnung von meinem Programm im Circus Krone."

Noch bevor er sich aus dem Video verabschiedet, möchte Martin Frank dringend etwas loswerden. Er grinst: "Eine Information: Jeder, der heute im Publikum sitzt, sollte bitte eine Begleitung dabei haben, mit der er auch gesehen werden darf. Nicht, dass irgendwer am Schluss daherkommt und sagt: 'Um Gottes Willen, jetzt haben wir einen Kiss-Cam-Moment gehabt. Martin Frank, du hast meine Beziehung zerstört'."

Nach Coldplay-Konzert: Martin Frank scherzt über viralen Kiss-Cam-Moment

Mit seiner Ansage spielt Martin Frank auf einen Skandal an, der sich im Juli 2025 bei einem Coldplay-Konzert zugetragen hatte: Die Kiss-Cam hatte den einflussreichen Geschäftsmann Andy Byron beim Kuscheln mit einer Kollegin eingefangen – und das, obwohl beide eigentlich mit anderen Partnern verheiratet waren. Die Bilder der Fremdgänger gingen um die Welt und hatten für alle Parteien private wie berufliche Konsequenzen.

Bei einem Coldplay-Konzert wurden der CEO Andy Byron und seine Kollegin "in flagranti" erwischt, als die Kamera sie beim Kuscheln filmte. Die Bilder ihrer panischen Reaktion verbreiteten sich rasant im Netz. © imago/bestimage

Für Martin Frank ist klar, dass er einen solchen Skandal bei der Aufzeichnung seines Comedy-Programms lieber vermeiden möchte. Daher meint er schmunzelnd zu seinen Fans: "Also bitte, wenn ihr heute vorbeikommt: Es muss jemand dabei sein, mit dem ihr auch offiziell gesehen werden dürft."