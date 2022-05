Marnie Schulenburg ist tot: Soap-Star stirbt mit 37 Jahren an Krebs

US-Schauspielerin Marnie Schulenburg ist mit nur 37 Jahren gestorben. Die beliebte Soapdarstellerin litt seit 2020 an Brustkrebs.

Die US-amerikanische Schauspielerin Marnie Schulenburg ist tot. Sie habe den Kampf gegen ihren metastasierenden Brustkrebs im Alter von nur 37 Jahren verloren, heißt es. Im Mai 2020 habe sie die niederschmetternde Diagnose erhalten, nur fünf Monate nach der Geburt ihrer ersten Tochter.

Für diese Rolle war Marnie Schulenburg bekannt

Schulenburg war in den Vereinigten Staaten vor allem eine gefeierte Soap-Darstellerin. In der Erfolgsserie "Jung und Leidenschaftlich - Wie das Leben so spielt" verkörperte sie bis zu deren Einstellung 2010 einen der Hauptcharaktere, Alison Stewart. Außerdem spielte sie in der Seifenoper "Liebe, Lüge, Leidenschaft" die wiederkehrende Rolle der Jo Sullivan über einen längeren Zeitraum.

Emotionale Instagram-Botschaft nur wenige Tage vor ihrem Tod

Die Darstellerin hinterlässt ihren Ehemann, Schauspielkollege Zack Robidas, und ihre zweijährige Tochter Coda. Erst vor wenigen Tagen mit einem emotionalen Post zu Wort. Sie sei aus dem Krankenhaus entlassen worden und mit einer Sauerstoffmaschine nach Hause geschickt worden.

Dennoch wolle sie für ihre Tochter stark und schön sein: "Ich möchte ihr zeigen, wie man sich mit Mitgefühl, Stärke, Lebendigkeit, Humor und Freude durch diese Welt bewegt, so wie meine Mutter es mir gezeigt hat."