Marlene Dietrich: Armband für 4,5 Millionen Dollar verkauft

Ein Armband, das Marlene Dietrich gehörte, ist bei einer Versteigerung des Auktionshauses "Christie's" in New York für 4,5 Millionen US-Dollar unter den Hammer gekommen.

Marlene Dietrichs (1901-1992) ikonisches Rubin- und Diamantarmband von "Van Cleef & Arpels" ist in New York für 4,5 Millionen US-Dollar verkauft worden. Am 7. Juni kam es im Rahmen der "Christie's"-Auktion "The Magnificent Jewels of Anne Eisenhower" unter den Hammer.

Marlene Dietrich trug es im Film "Die rote Lola" und bei den Oscars 1951

Marlene Dietrich hatte das Armband namens "Jarretière" 1937 bei dem französischen Juwelierhaus in Auftrag gegeben. Sie trug es in Alfred Hitchcocks Film "Die rote Lola" aus dem Jahr 1950 sowie 1951 bei der Oscar-Verleihung.

Anne Eisenhower (1949-2022) hatte das Schmuckstück 1992 direkt aus dem Nachlass von Marlene Dietrich erworben. Die Enkelin des 34. Präsidenten der Vereinigten Staaten, Dwight D. Eisenhower (1890-1969), war leidenschaftliche Schmucksammlerin. Nach ihrem Tod brachte "Christie's" nun mehr als 30 Stücke zur Versteigerung. Insgesamt kamen dabei 11,5 Millionen US-Dollar zusammen. Das Armband von Marlene Dietrich erzielte den höchsten Preis.

"Es ist wirklich ein eigenes Kunstwerk"

"Dieses Armband ist in vielerlei Hinsicht legendär", hatte Claibourne Poindexter, Vizepräsident und Schmuckspezialist bei "Christie's", im März gesagt. Damals wurde die Auktion angekündigt. Das Armband habe eine wunderbare Krümmung und sei sehr groß. "Es ist kein Art-déco-Schmuck. Es ist kein Retro-Schmuck. Es ist einfach eine Art hoher Glamour. Es ist wirklich ein eigenes Kunstwerk." Das Armband sei eines von Dietrichs Lieblingsschmuckstücken gewesen. Wer sich jetzt darüber freuen darf, wurde nicht bekannt gegeben.