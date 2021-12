Mark Zuckerberg kauft noch mehr Land auf Hawaii

Mark Zuckerberg und seine Ehefrau Priscilla Chan besitzen bereits eine große Ranch auf der hawaiianischen Insel Kauai - nun haben sie sich noch einmal vergrößert. Dafür kauften sie ein Gebiet, in dem sich auch ein großer Teil eines Reservoirs befindet.

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg (37) und seine Ehefrau Priscilla Chan (36) haben auf der hawaiianischen Insel Kauai knapp 44,5 Hektar an Land gekauft, auf dem sich ein großer Teil eines ehemaligen Zuckerplantagen-Reservoirs befindet. . 17 Millionen US-Dollar, umgerechnet rund 15 Millionen Euro, soll das Paar bereits im vergangenen Monat dafür gezahlt haben.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Paar möchte Landwirtschaft erweitern

Zuckerberg hatte zuvor bereits rund 526 Hektar an Land auf der Insel gekauft. Laut der hawaiianischen Zeitung schließt der Neukauf an das Agrar- und Naturschutzland rund um die Ko'olau Ranch, dem hawaiianischen Zuhause von Zuckerberg und seiner Frau, an. Auf dem Gebiet befindet sich demnach auch ein Staudamm, der 2006 nach langen Regenfällen gebrochen war. Dabei sollen sieben Menschen ums Leben gekommen sein.

Einem Sprecher des Paares zufolge wollen die beiden alle gesetzlichen Auflagen erfüllen und sich auch um die Sicherheit rund um den Stausee kümmern. Zuckerberg und seine Ehefrau möchten das Land demnach bewirtschaften, sich dort aber auch für die heimische Tier- und Pflanzenwelt einsetzen.