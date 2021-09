Mark Wahlberg gratuliert Tochter Ella zum 18. Geburtstag

Der 2. September ist ein wichtiges Datum für Mark Wahlberg. Auf Instagram zelebriert der Schauspieler den Geburtstag seiner Tochter Ella, die 18 Jahre alt wird. Doch gleichzeitig trauert er um seine Schwester Debbie, die am selben Tag starb.

Der 2. September 2003 war einer der schönsten und zugleich schrecklichsten Tage in Mark Wahlbergs (50) Leben. Es war der Tag, an dem Tochter Ella das Licht der Welt blickte. Sie feiert heute ihren 18. Geburtstag. Doch es war auch ein tragischer Tag für den Schauspieler: Seine Schwester Debbie (1960-2003) verlor an jenem Tag mit gerade einmal 43 Jahren nach einem Herzinfarkt ihr Leben. 18 Jahre später zollt Mark Wahlberg den beiden Frauen Tribut.

"Alles Gute zum Geburtstag, meine Ella", schreibt der Schauspieler unter ein Bild, dass ihn mit Ella als Baby im Arm zeigt. "18 Jahre alt. Wie die Zeit vergeht. Ich bin so stolz auf dich!" Ein weiteres Bild zeigt einen jungen Mark Wahlberg, wie er seine Schwester Debbie umarmt. "Es ist immer ein bittersüßer Tag", schreibt er weiter, "ich vermisse meine große Schwester Debbie, Ellas Schutzengel."

