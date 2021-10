Mark Hoppus nach Krebserkrankung final operiert

Ende September gab Mark Hoppus bekannt, seine Krebserkrankung vorerst überstanden zu haben. Jetzt musste der Blink-182-Sänger sich noch einmal einem kleinen Eingriff unterziehen.

Der Blink-182-Frontmann Mark Hoppus (49) hat sich nach seiner überwundenen Krebserkrankung noch einmal einem Eingriff unterziehen müssen. Wie der Bassist und Sänger der Punkband , wurde er am Donnerstag final operiert: Sein Portkatheter ist dabei entfernt worden. Darunter versteht man einen dauerhaften Venenzugang, der vor allem bei Chemotherapien eingesetzt wird, um Medikamente besser verabreichen zu können.

Mark Hoppus gab am 29. September nach einem monatelangen Kampf gegen den Krebs bekannt, dass er offiziell als krebsfrei gelte und sich nun in der Remissionsphase befinde. Er müsse nur noch alle sechs Monate zum Check, sämtliche Behandlungen seien aber abgeschlossen. Hoppus litt an einem diffusen, großzelligen B-Zell-Lymphom im Stadium vier. teilte er in seinen Storys zudem ein Vorher/Nachher-Bild, das seine Hand mit und ohne Port zeigte.

