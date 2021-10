Mark Hamill erinnert an Carrie Fisher: "Eine ganz besondere Person"

Carrie Fisher hätte Geburtstag gefeiert: Mark Hamill und Billie Lourd erinnern an "Prinzessin Leia", die 2016 verstorben ist.

Carrie Fisher (1956-2016) wäre am 21. Oktober 65 Jahre alt geworden. Fans und Freunde der "Star Wars"-Ikone, die 2016 verstarb, erinnerten in den sozialen Medien an "Prinzessin Leia". Auch Mark Hamill (70) und Fishers Tochter Billie Lourd (29) meldeten sich zu Wort.

"Alles Gute zum Geburtstag an eine ganz besondere Person, die nie keinen Spaß gemacht hat und immer sehr tolerant bei meinem jugendlichen Übermut am Set war ... selbst wenn sie nicht in der Stimmung war", über seine "Star Wars"-Schwester. Dazu postete er ein Schwarz-Weiß-Bild, auf dem die beiden noch jungen Schauspieler am Set zu sehen sind.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

ein Bild von sich als Kleinkind, ihre Mutter hält sie an den Händen. Zahlreiche "Star Wars"-Fans hinterließen Botschaften und Geburtstagsgrüße in den Kommentaren. , Gary Fisher, wurde die verstorbene Schauspielerin geehrt: "Alles Gute zum himmlischen Geburtstag meiner Mutter. Ich vermisse diese Momente, aber ich schätze sie auch", steht dort zu einem Foto. Das zeigt den Hund, wie er mit Carrie Fisher an einem Tisch sitzt. Der Vierbeiner begleitete den Filmstar auch zu Auftritten auf dem roten Teppich und wurde dadurch bekannt.



Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

2016 starb Carrie Fisher

Carrie Fisher wurde als "Prinzessin Leia" berühmt. Sie starb am 27. Dezember 2016 im Alter von 60 Jahren. Vor ihrem Tod gab Fisher - zusammen mit Hamill und Harrison Ford (79) - noch ihr "Star Wars"-Comeback. Die drei Schauspieler waren in "Star Wars: Das Erwachen der Macht" (2015) erneut in ihren Kultrollen zu sehen. Fisher erschien 2017 auch als Leia in "Star Wars: Die letzten Jedi" und durch Archivmaterial 2019 in "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert