Mark Hamill beweist lustige Twitter-Theorie über sich

Mark Hamill twittert nur seinen Namen, und die Plattform dreht durch. Der "Star Wars"-Darsteller bewies mit seinem Tweet die Theorie eines Fans.

- und die soziale Plattform dreht durch. Fast 500.000 Likes sammelte die simple Botschaft des legendären Luke-Skywalker-Darstellers bisher (Stand: 6. September 2021, 10.45 Uhr) ein. Doch was steckt dahinter?

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Mark Hamill reagierte mit seinem Tweet auf die Herausforderung einer Userin namens Lauren, laut ihrer Twitter-Beschreibung eine junge Schauspielerin aus Nordirland - und "Star Wars"-Fan. An ihr Idol Hamill (auf ihrem Account ist auch eine Zeichnung von Luke Skywalker zu finden) schrieb sie gestern: "Du könntest auch nur einfach 'Mark Hamill' tweeten und würdest Tausende Likes bekommen".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Der Star, der zuletzt Skeletor in der neuen Netflix-Serie "Masters of the Universe: Revelation" seine Stimme lieh, nahm die Challenge an. Er retweetete Laurens Botschaft und versah sie schlicht mit seinem Namen. Theorie mehr als bewiesen. Auch Laurens Tweet erntete Likes in fünfstelliger Höhe.

Stars springen auf Hamill-Trend auf

Kollegen von Mark Hamill sprangen auf den Zug auf und versuchten zu beweisen, dass auch sie Tausende "Gefällt mir"-Angaben bekommen würden, wenn sie "Mark Hamill" posten würden. George Takei (84), der bei "Star Trek" den Sulu spielte,

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Schauspieler zog nach, war mit seinem "verzweifelten" Tweet (wie er es selber nannte), aber nicht ganz so erfolgreich.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Auch kritische Stimmen auf Twitter

Auf Twitter wurden aber auch vereinzelt Stimmen laut, die den Starkult kritisierten, der sich durch die Aktion zeige. bei allem Respekt für Hamills sonstige lustige Aktionen auf der sozialen Plattform, dass der virale Namens-Tweet kleinere Accounts mit gutem Content in den Schatten stelle.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert