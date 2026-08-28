Marisa Burgers "Rosenheim-Cops"-Abschied verzögert sich: Jetzt sprechen Sender und Produktion

Der Start der mit Spannung erwarteten 26. Staffel der "Rosenheim-Cops" steht fest und damit auch der Ausstrahlungstermin von Marisa Burgers letzter Folge als "Miriam Stockl". Die Episode läuft allerdings erst Wochen nach der ersten Folge im TV. Was steckt dahinter? Die AZ hat beim Sender ZDF und der Produktion nachgefragt.

Mit dem ikonischen Satz "Es gabat a Leich" hat Marisa Burger "Die Rosenheim-Cops" geprägt wie kein anderer Star der beliebten Krimi-Serie. Ihre legendären Worte werden bald zum letzten Mal erklingen, denn die Schauspielerin hat das ZDF-Format auf eigenen Wunsch verlassen. Bis dahin ist die 53-Jährige allerdings noch in ein paar neuen Folgen zu sehen – obwohl die Produktion angekündigt hatte, dass Burger zum Ende der 25. Staffel aussteigen würde. Warum verzögert sich das Finale von "Miriam Stockl"?

Verzögerter "Rosenheim-Cops"-Abschied von Marisa Burger: So reagiert das ZDF

Am 6. Oktober starten die neuen Episoden von "Die Rosenheim-Cops". Die letzte Ausgabe mit Marisa Burger läuft jedoch erst acht Wochen später am 24. November im ZDF. Die AZ hat den Sender kontaktiert und wollte wissen, warum sich der Abschied von "Miriam Stockl" derart verzögert. Der für die "Rosenheim-Cops" verantwortliche ZDF-Redakteur zeigte sich allerdings schmallippig und teilte in einem Statement nur mit: "Der Sender hat vollstes Verständnis für Marisa Burgers Entscheidung und wünscht ihr bei all ihren Vorhaben alles Gute."

Produktion teilt mit: "Betrifft den letzten Drehblock von Marisa Burger"

Die AZ hat zum verspäteten Ausstrahlungstermin von Marisa Burgers letztem Auftritt auch die "Rosenheim-Cops"-Produktion angefragt. Eine Sprecherin erklärt die Hintergründe: "Wie jedes Jahr werden zum Staffelstart zunächst noch ausstehende Folgen aus dem vorherigen Produktionsjahr gezeigt. Dieses Jahr betrifft dies den letzten Drehblock von Marisa Burger, der im Herbst 2025 gedreht wurde. Deshalb läuft ihre Abschiedsfolge erst am 24. November 2026."

Nachfolgerin Sarah Thonig: ZDF zeigt sich zuversichtlich

Wie Marisa Burger in den "Rosenheim-Cops"-Ruhestand geschickt wird, bleibt noch abzuwarten. Bekannt ist bislang, dass sie nicht den berühmt-berüchtigten Serientod sterben wird. Auch der Titel ihrer letzten Folge steht bereits fest – und könnte kaum passender sein: "Es gabat an Abschied".

Nach dem Abschied von "Miriam Stockl" übernimmt dann Sarah Thonig als "Christin Lange" den Posten im Polizeisekretariat. Das ZDF zeigt sich zuversichtlich, dass die Zuschauer den Wechsel positiv annehmen werden. "Wir gehen davon aus, dass auch Sarah Thonig die Herzen des Publikums erobern wird", teilt der verantwortliche Redakteur der AZ mit. Bis es so weit ist, wird aber noch Marisa Burger selbst für gute Unterhaltung sorgen.