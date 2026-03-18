Marisa Burger wohnt aktuell nicht in Bayern: "Rosenheim-Cops"-Star gewährt neue Einblicke

Die meisten kennen Marisa Burger aus der ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops". Doch die Schauspielerin steht derzeit in Hamburg auf der Theaterbühne. Was bei ihr vor dem großen Auftritt nicht fehlen darf? Sie verrät ihr überraschendes Ritual.

Als Polizeisekretärin "Miriam Stockl" wurde sie einem breiten Publikum bekannt. Doch "Rosenheim-Cops"-Star Marisa Burger (52) hat als Schauspielerin noch mehr zu bieten. Derzeit steht die Münchnerin in Hamburg für das Theaterstück "Kleine Verbrechen unter Liebenden" auf der Bühne. Nun gewährt sie einen kleinen Einblick in ihre Trickkiste – und verrät, mit welchem überraschenden Ritual sie sich auf jeden großen Auftritt vorbereitet.

Marisa Burger vor Theaterauftritt: "Gehe in eine Körperlichkeit"

Auf dem Instagram-Account der "Komödie Winterhuder Fährhaus" erzählen die Darsteller von ihren Ritualen vor der Vorstellung. Auch Marisa Burger teilt ihr etabliertes Vorgehen: "Es fängt so eine Stunde vor der Vorstellung an: Ich mache mir immer eine kleine Playlist tatsächlich, mit Musik, die mich auf das Stück einstimmt. Und da sind jetzt ein paar Sachen aus den Fifties drauf, Frank Sinatra, ich hab aber auch immer Rap drauf, um in das Russische reinzukommen."

Laut würde Marisa Burger bei diesen Songs mitsingen, um sich auf den Bühnenauftritt vorzubereiten: "Das ist für mich schon so: Da öle ich die Stimme, singe mich damit ein, habe Kopfhörer drauf, tanze durch die Wohnung und gehe in eine Körperlichkeit, sage ich mal." Dies sei ihr ganz wichtig, denn: "Dann fühlt man sich schon warm, die Stimme wird weich und ich spiele da eigentlich schon eine Rolle dann zu Hause."

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Nach "Rosenheim-Cops"-Aus: "Einfach wieder Theater spielen"

Noch bis zum 12. April ist Marisa Burger in Hamburg neben Jan Sosniok auf der Bühne zu sehen. Auf dem roten AZ-Sofa hatte sie im Dezember 2025 exklusiv von diesem Theaterengagement erzählt: "Mein größter Wunsch nach der ganzen Dreherei war es, einfach wieder Theater zu spielen."

Für Marisa Burger und ihren Ehemann Werner Müller sollte der längere Hamburg-Aufenthalt wohl keine unerwartete Belastung darstellen, denn: Das Paar lebt ohnehin nicht dauerhaft unter einem Dach. Während Marisa Burger eine Wohnung in München hat, ist der ehemalige Chefrestaurator eines Kunstmuseums in Basel zu Hause.