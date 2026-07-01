Emotionaler Abend für Marisa Burger – und für alle "Rosenheim-Cops"-Zuschauer. Die Schauspielerin trifft bei einer Filmfest-Party in München auf ihre ehemaligen Kollegen.

Über 1400 Gäste treffen sich in den Kulissen der Bavaria Filmstadt und feiern die unprätentiöseste Party im Rahmen des Filmfests. Bavaria Studios und Bavaria Fiction (produziert u.a. "Die Rosenheim-Cops") laden zur rauschenden Filmfete "Servus München". Mit dabei: viele prominente Schauspieler und beliebte TV-Stars wie Marisa Burger (52).

Marisa Burger trifft nach "Rosenheim-Cops"-Aus wieder auf Ex-Kollegen – so waren die Reaktionen

Für Marisa Burger wird der Abend besonders freudig und emotional. Nach ihrem Abschied von den "Rosenheim-Cops", bei denen sie 25 Jahre lang als feste Größe zum Ensemble gehörte, trifft die Schauspielerin zahlreiche ehemalige Weggefährten wieder. Viele gemeinsame Drehtage und unzählige Folgen verbinden sie mit der Kult-ZDF-Serie, die zu den beliebtesten Krimiformaten im deutschen Fernsehen gehört.

"Wir sind ja nicht im Bösen auseinandergegangen"

"Gleich am Eingang habe ich Igor Jeftić und Dieter Fischer gesehen. Wir haben uns sofort herzlich begrüßt und Fotos gemacht", erzählt Burger der AZ. Auch Serien-Nachfolgerin Sarah Thonig (34) herzt Burger innig. Die 52-Jährige strahlt: "Es ist wie ein Heimkommen. So ein tolles Gefühl. Wir sind ja nicht im Bösen auseinandergegangen, sondern mein Ausstieg war eine bewusste Entscheidung." Immer wieder wird sie an diesem Abend angesprochen, umarmt und in Gespräche verwickelt. Als wäre sie nie wirklich weg gewesen. Dabei liegt Marisa Burgers letzter Drehtag für "Die Rosenheim-Cops" bereits über acht Monate zurück. Die Verbindung zur Serie und zum Team ist trotz des Abschieds nicht abgerissen.

Nach Marisa Burgers fulminantem Theater-Comeback geht ihr Engagement in Berlin weiter. In der Komödie am Kurfürstendamm wird Burger im Stück "Kleine Verbrechen unter Liebenden" zu sehen sein. Im Herbst geht die Schauspielerin erneut mit ihrem Buch "Vergiss nie, wie dein Herz am Anfang war" auf Lesereise (u.a. am 19. Oktober in Hamburg).

Bei Filmfest-Party in München: Marisa Burger herzt Nachfolgerin Sarah Thonig

Sarah Thonig, die während des AZ-Gesprächs von Marisa Burger herzlich umarmt wurde, freut sich auf die Ausstrahlung der neuen "Rosenheim-Cops"-Folgen im Herbst. Sie ist seit 2015 dabei. Thonigs Rolle arbeitete zunächst am Empfang des Polizeipräsidiums. Ihre Figur "Christin Lange" entwickelt sich aktuell weiter: In der neuen Staffel übernimmt sie die Funktion der Polizeisekretärin und rückt damit stärker in den Mittelpunkt der Serie. Wie die Fans die Beförderung wohl annehmen werden? "Ich lasse es auf mich zukommen. Ich kann es ja nicht beeinflussen", verrät Sarah Thonig der AZ.

Frauenpower bei den "Rosenheim-Cops": Ursula Maria Burkhart, Marisa Burger, Karin Thaler, Anastasia Papadopoulou und Sarah Thonig im Oktober 2023. © imago/Sven Simon

Die 34-Jährige hat aber noch ein weiteres Projekt am Start. Sie spielte im schwarzhumorigen Alpenkrimi "Jennerwein – Hochsaison" mit und stand unter anderem gemeinsam mit Florian Brückner vor der Kamera. Die Verfilmung (ab 5. November im Kino) basiert auf dem gleichnamigen Roman von Jörg Maurer aus der Bestseller-Buchreihe.