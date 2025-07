Mario und Ann-Kathrin Götze: In ihrer Ehe ist es "manchmal hart"

Ann-Kathrin Götze verliert ungewöhnlich ehrliche Worte über die Ehe mit Fußballer Mario Götze. Das Paar arbeitet konstant an der Beziehung, nach der Geburt der Kinder sei es aber "manchmal hart".

Ann-Kathrin Götze (35) gewährt einen seltenen Einblick in ihr Eheleben - und spricht offen über die Herausforderungen in ihrer Beziehung mit Mario Götze (33). In ihrer Instagram-Story reagiert die Influencerin auf die Frage eines Fans, ob es nach der Geburt ihrer zwei Kinder Eheprobleme gegeben habe. Ihre ehrliche Antwort: "Echte Gedanken: Es ist manchmal hart." Dazu postet sie ein Selfie, das sie gemeinsam mit dem Fußballer im Auto zeigt.

Ann-Kathrin Götze ist "fürs Erste zufrieden"

"Ich meine, es gibt schon einen Grund, warum sich 40 Prozent der Paare nach dem ersten Jahr als Eltern trennen. Und diese Prozente steigen und steigen", führt Götze weiter aus. Sie und ihr Partner würden "konstant an unserer Beziehung arbeiten". Sie glaube daran, "in guten und schlechten Zeiten zusammenzuhalten".

Sie selbst sei eine sehr loyale Person, die eine Partnerschaft nicht leichtfertig aufgebe. "Fürs Erste sind wir zufrieden. Mal sehen, ob wir weitere zwölf Jahre schaffen", ergänzt das Model.

Zweifache Eltern

Mario und Ann-Kathrin Götze sind seit 2012 ein Paar, im Mai 2018 gaben sie sich das Jawort. Inzwischen haben sie zwei Kinder: 2020 kam ihr Sohn Rome zur Welt und drei Jahre später ihre Tochter Gioia.

Der Fußballer, der aktuell bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag steht, schwärmte erst im März von seiner Rolle als zweifacher Vater. "Es ist super schön, wenn man auch sieht, wie die beiden schon miteinander interagieren, wie sie miteinander spielen. Also ich kann es mir nicht mehr anders vorstellen. Es war eine bewusste Entscheidung, dass wir kein Einzelkind haben möchten", erklärte er .

Abseits des Fußballplatzes widme er sich ganz dem Familienleben: "Meine Aufgaben sind die eines jeden Mannes zu Hause: Die Kids bespaßen, mit ihnen spielen."