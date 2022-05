Mario Götze macht Ann-Kathrin süße Liebeserklärung zum Hochzeitstag

Mario und Ann-Kathrin Götze sind seit vier Jahren verheiratet. Um den Hochzeitstag gebührend zu feiern, sendet der Profi-Fußballer eine süße Liebeserklärung an seine Ehefrau.

Profi-Fußballer Mario Götze (29) und seine Ehefrau Ann-Kathrin (32) scheinen immer noch auf Wolke sieben zu schweben. Am 7. Mai vor genau vier Jahren haben sich die beiden das Jawort gegeben. Um das gebührend zu feiern, richtet der 29-Jährige liebevolle Worte an seine Frau.

Mario Götze ist immer noch "so glücklich"

"Ich blicke auf vier Jahre Ehe mit dir zurück und bin immer noch so glücklich, wie ich auf diesem Bild aussehe", schrieb der ehemalige Fußball-Weltmeister auf Englisch und veröffentlichte dazu ein süßes Pärchenfoto. Während Götze mit weit aufgerissenem Mund in die Kamera blickt und einen Arm um seine Ehefrau gelegt hat, lächelt Ann-Kathrin sichtlich glücklich in die Kamera. "Alles Gute zum Hochzeitstag", heißt es weiter im Post. Seine bessere Hälfte ließ es nicht nehmen und kommentierte den Beitrag mit einem Herz-Emoji.

Ann-Kathrin selbst veröffentlichte Fotos in ihrer Instagram-Story, die die beiden an ihrem Hochzeitstag im Jahr 2018 zeigen. schrieb die 32-Jährige an ihren Ehemann gerichtet: "Alles Gute zum vierten Hochzeitstag."

Ann-Kathrin Götze und der Fußball-Weltmeister von 2014 sind seit 2018 standesamtlich verheiratet. Groß gefeiert wurde ein Jahr später im Juni 2019. Am 5. Juni 2020 kam der gemeinsame Sohn Rome zur Welt.