Mario Daser: Pille für Luststeigerung soll bei Box-Comeback helfen

Mit breiter Brust steht Profi-Boxer Mario Daser vor seinem Comeback. Nach turbulenten Jahren - und einer familiären Auszeit - will der Münchner wieder in den Ring steigen. Was dabei helfen soll: eine Pille namens sexxes zur Luststeigerung und Stressabbau.

27. April 2023 - 20:08 Uhr | AZ

Mario Daser will wieder in den Boxring steigen © privat

Mario Daser kämpft sich zurück und ist wieder im aktiven Training. Der 34-Jährige sagt der AZ: "Ich will wieder 100 Prozent fit sein und in den Ring steigen. Wenn alles gut läuft, werde ich im Sommer einen Boxkampf bestreiten." Mario Daser: Mehr Potenz und Schlagkraft durch sexxes Auffällig: seine größere Brust und sein breiterer Oberkörper. Der Sportler hat dafür kräftig trainiert – und gegen den Boxsack geschlagen. "Ich bin so stark wie noch nie. Meine Gegner werden nichts zu lachen haben", kündigt Mario Daser voller Vorfreude an. Woher der neue Körperbau kommt? "Ich setze auch auf eine neue Pille, die es seit Neuestem auf dem Markt gibt. Alles rezeptfrei und pflanzlich", erklärt Mario Daser. Die Pille heißt sexxes. Sie gibt es in Supermärkten und Online zu kaufen. Eleganter Sportler: Mario Daser vor dem Bayerischen Hof in München © privat sexxes: Mario Daser setzt als Boxer auf die Wirkung der Kapseln er 35-jährige Münchner, der IBO-Champion und WBO-Europameister gewesen ist, "will wieder voll im Saft stehen". Er habe zuvor schon Potenzpillen wie Viagra ausprobiert, aber die Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen und hoher Blutdruck sind für Daser als Sportler nicht hinnehmbar. Jetzt schluckt Mario Daser regelmäßig die Kapseln von sexxes. Dies sei mit seinem Arzt so besprochen. "Es ist ein natürliches Nahrungsergänzungsmittel, das bei mir Stresshormone abbauen und sexuelle Hormone produzieren soll", so Mario Daser. Mario Daser: Kein Potenzmittel, aber ähnliche Wirkung Weil Mario Daser auf seinen Körper achten muss und gleichzeitig maximale Leistung von ihm fordert, nimmt er die Pille auch abends, "wenn ich einen entspannten Abend haben möchte". "Und eben zur Luststeigerung", lacht Daser. "Es ist kein Potenzmittel, aber es hat eine ähnliche Wirkung. Mehr Testosteron wird ausgeschüttet."