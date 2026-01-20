Mario Basler ergattert TV-Job: Wo er jetzt nach neuen Fußball-Talenten sucht

Mario Basler hat von 1996 bis 1999 mit dem FC Bayern München große Erfolge gefeiert. Seine Zeiten als aktiver Profi liegen längst hinter ihm, doch jetzt gibt es ein sportliches Comeback im TV. Was steckt dahinter?

Gefeierter Spitzensportler, Rüpelspieler, Trash-TV-Star – die Karriere von Mario Basler hat viele Höhen und Tiefen erlebt. Nun stellt er sich einer neuen Herausforderung – als Talentscout im TV.

Eine besondere Gastrolle in "Sturm der Liebe"

Tatsächlich wird Mario Basler in seiner neuen Funktion keine echten Talente scouten. Für den fiktiven Münchner Fußballverein Weiß-Gold sucht er in Folge 4542 der Telenovela "Sturm der Liebe" nach Newcomern – und wird in Torwart Leo Neubach (gespielt von Aurel Klug) fündig. Die FC-Bayern-Legende erkennt das außergewöhnliche Talent des jungen Mannes und sieht in ihm das Potenzial für eine Profikarriere.

Mario Basler schwärmt von Schauspiel-Job: "Lief super"

Mario Basler scheint bei "Sturm der Liebe" eine tolle Zeit gehabt zu haben. "Die Dreharbeiten bei 'Sturm der Liebe' haben mir richtig Spaß gemacht. Am Set war gute Stimmung, alle waren nett und man hat sich sofort wohlgefühlt. Auch der Außendreh lief super, das Wetter hat gepasst – insgesamt war das eine coole Erfahrung", so Basler über seinen Schauspielausflug.

Mario Basler spielt in "Sturm der Liebe" einen Talentscout für einen fiktiven Fußballverein aus München. © ARD/Christof Arnold

Von der Fußballlegende zum TV-Charakter

Nach seiner aktiven Fußballkarriere hat Basler erfolgreich die TV-Branche geentert. Sein unverblümter Stil und sein Humor machen ihn zu einem gefragten Gast in Sport- und Talkshows. Auch in Reality-Formaten, wie etwa "Promi Big Brother" (2016), war er recht erfolgreich. Mit seinem Engagement in "Sturm der Liebe" will er nun sein Schauspieltalent unter Beweis stellen und neue Wege gehen. Der voraussichtliche Sendetermin ist am 20. Februar 2026.