Mario Barth teilt gegen Oliver Pocher aus: "So viele Freunde hat er nicht"

In einem Geburtstagsvideo für Oliver Pocher gratuliert Mario Barth auf eine etwas andere Art und poltert böse gegen seinen Kollegen - weil er nicht zur Party eingeladen war.

Oliver Pocher hat seinen 44. Geburtstag gefeiert - ohne Mario Barth. Der Comedy-Kollege hat als Revanche mit dem Ehemann von "Let's Dance"-Promi Amira in einem Instagram-Clip abgerechnet. Entbrennt da etwa ein Social-Media-Streit?

Mario Barth feuert gegen Oliver Pocher: "Ich bin angepisst"

"Ich möchte mich jetzt auch mal beschweren", beginnt Mario Barth sein Statement zu Oliver Pocher. "Er hat heute Geburtstag und hat augenscheinlich vergessen, mich einzuladen." Der Comedian kann sich einen Seitenhieb auf seinen Kumpel dabei nicht verkneifen und erklärt: "Das ist sehr schade, weil so viel Freunde hat er nicht."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Dabei macht sich Mario Barth auch über die Beziehung von Amira und Oliver Pocher lustig. "Warum ist die mit dem zusammen?" Über die verpasste Geburtstagsparty sagt er weiter: "Ich bin angepisst." Ganz ernst gemeint dürfte das Wut-Video aber nicht sein.

Amira Pocher entschuldigt sich bei Mario Barth

In den "Zoff" zwischen den Comedians mischt sich auch Ilka Bessin ein. "Ja, sorry, die Party war nur für die engen Freunde", schreibt sie in den Kommentaren zu dem Video. Ob sie selbst vor Ort war, enthüllt sie allerdings nicht.

Amira Pocher hat sich für den Geburtstags-Fauxpas bei Mario Barth entschuldigt. "Sorry, war meine Schuld", erklärt sie in ihrer Instagram-Story. "Aber Topfschlagen an meinem Geburtstag steht."