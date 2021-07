Marilyn Manson hat sich der Polizei gestellt

Gegen Schockrocker Marilyn Manson lag ein Haftbefehl vor. Laut US-Medienberichten soll er sich nun der Polizei gestellt haben und gegen eine Kaution wieder freigekommen sein. Ihm droht ein Prozess.

Vor rund einem Monat wurde öffentlich, dass gegen Schockrocker Marilyn Manson (52) ein Haftbefehl wegen einer angeblichen Spuckattacke vorliegt. Die Polizei Gilford im US-Bundesstaat New Hampshire schrieb , dass Manson aufgrund mutmaßlicher Körperverletzung eine Haftstrafe drohe. Jetzt hat sich der Musiker den Behörden gestellt.

, hat Manson am vergangenen Freitag die Polizei in Los Angeles aufgesucht. Gegen eine Kaution kam der Musiker wieder frei, wie Bean Burpee, Polizei-Chef von Gilford, bestätigte. Der Sänger soll sich im August in New Hampshire wegen des Vorwurfs der Körperverletzung vor Gericht verantworten. Mansons Anwalt Howard King bezeichnete die Vorwürfe im Mai in einer Mitteilung, , als "lächerlich". Es sei kein Geheimnis, dass Manson gerne auf der Bühne provoziere, "besonders vor der Kamera".

Dabei geht es um einen Vorfall aus dem August 2019, bei dem der Skandal-Musiker bei einem Konzert eine Filmkamera bespuckt haben soll. Die Polizei Gilford betonte auf Facebook, dass die Vorwürfe nicht "sexueller Natur" seien. Gegen den Schockrocker liegen seit Anfang des Jahres schwere Missbrauchsvorwürfe mehrerer Frauen vor. Manson weist alle Vorwürfe von sich.