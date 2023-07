Mariella Ahrens: Model-Job mit Promi-Tochter Isabella

Ja, das sind Mutter und Tochter. Schauspielerin Mariella Ahrens (54) bringt für den Model-Job von Designerin Natascha Grün ihre 24-jährige Tochter Isabella mit.

Sommer, Sonne, See und – Kleider! Elegante Outfits haben jetzt endlich wieder Hochsaison, denn jetzt ist die Zeit der Sommerfeste und Hochzeiten. Was trägt Frau in der heißesten Jahreszeit bei diesen besonderen Anlässen? Die schönsten Looks zum Leihen und die passenden Frisuren präsentierten Schauspielerin Mariella Ahrens und ihre Tochter Isabella (24) im H‘ugo’s am herrlichen Starnberger See. Designerin Natascha Grün (Gründerin Kleiderverleih "dresscoded.com") hatte die beiden sowie weitere VIP-Damen wie die Moderatorin und Kickbox-Weltmeisterin Christine Theiss und Radsportlerin Denise Schindler zum Shooting ihrer neuesten eigenen Miet-Kollektion geladen.

Natascha Grün stattet Promis mit Leih-Kleidern aus

Mariella Ahrens und ihre Tochter Isabella hatten beide sichtlich Spaß beim Shooting: "Isabella hat mich vier Tage lang besucht, da ich seit Mitte Juni in der Komödie im Bayerischen Hof in München Theater spiele", so die Schauspielerin. "Natascha Grün und ich sind gut befreundet und deshalb sind wir auch gerne beim Shooting dabei. Ich leihe gerne Kleider für Events. Ich bekomme viele Einladungen für Veranstaltungen eingeladen und würde ich mir alle Outfits kaufen, dann bräuchte ich einerseits einen riesigen Kleiderschrank, zum anderen wäre mein Budget schnell aufgebraucht", so die Schauspielerin schmunzelnd.

Tochter ermutigt Mariella Ahrens zum Tragen eines kürzeren Rocks

Wie ticken Mutter und Tochter in Sachen Fashion? Haben sie den gleichen Geschmack und leihen sich die beiden auch gegenseitig Klamotten? "Wir haben nicht den gleichen Geschmack, aber einen ähnlichen. Isabella hat ihren eigenen Style, und wenn sie sich etwas bei mir leiht, dann eher Accessoires wie zum Beispiel eine Handtasche." Wer gibt wem Fashion-Tipps? "Mittlerweile muss ich das nicht mehr machen, denn Isabella weiß, was ihr steht. Es ist eher umgekehrt, dass sie mich ermutigt, doch mal einen kürzeren Rock anzuziehen – was ich mich gar nicht trauen würde."

Simone Felsinger, Christine Theiss, Denise Schindler, Natascha Grün, Mariella Ahrens und Tochter Isabella Faber-Castell © Petra Schönberger

Die Sommerfarben bei 30 Grad? Natascha Grün findet: "Total im Trend liegen knallige Farben, vor allem 'Candy Colors' wie Lime Green, kräftiges Pink, Lila oder Apricot. Kurzum: Farben, die gute Laune machen. Angesagt sind auch monochrome Looks, das heißt Outfits von Kopf bis Fuß in einer Farbe, und weniger Prints wie zum Beispiel Blumenmuster. Gerade bei diesen auffälligen Farben ist das Leihen perfekt, da sich so auch Verfechterinnen der schlichten Töne etwas Neues ausprobieren können. Es gibt derzeit einen regelrechten Boom an Hochzeiten und viele der weiblichen Gäste sind auf der Suche nach dem passenden Look."

Friseur Stefan Pauli kümmerte sich beim Shooting um die Frisuren

Star-Friseur Stefan vom "Salon Pauli" in der Münchner Brienner Straße sorgte für die perfekte Sommerfrisur: "Im Trend sind in dieser Saison Beachwaves, die aber lockerer und lässiger gestylt werden als in den Vorjahren. Ein absolut angesagter Look für die Strandparty, aber auch wie hier zum Abendkleid. Für den Evening-Look werden die Beachwaves einfach hochgesteckt. Das Ergebnis ist ein supereleganter, aber zugleich lässiger Style. Strenge Hochsteckfrisuren sind im Sommer passé, und es darf auch gerne mal eine Strähne aus der Frisur locker herausfallen."