Mariella Ahrens: Ihr neuer Partner spricht schon von Hochzeit

Zum ersten Mal geben Schauspielerin Mariella Ahrens und ihr neuer Lebensgefährte Marco van Dré gemeinsam ein Interview. Darin wird deutlich: Beide glauben an eine gemeinsame Zukunft. Sogar von Hochzeit ist schon die Rede.

Vor einem Jahr lernten sich Schauspielerin Mariella Ahrens (56) und Unternehmer Marco van Dré (51) kennen und schwärmen nun in den höchsten Tönen voneinander. "Wir sind wirklich sehr happy - und ich so glücklich und entspannt, wie schon lange nicht mehr", betont der "GZSZ"-Star . Und ihr neuer Partner denkt sogar schon an den nächsten großen Schritt: "Mit Mariella könnte ich mir alles vorstellen - auch heiraten!"

"Es hat direkt gefunkt"

Das Paar begegnete sich erstmals in einer Bar in Köln. Van Dré erinnert sich an den magischen Moment: "Als sich unsere Blicke das erste Mal trafen, hat es auch direkt gefunkt und dann habe ich sie angesprochen. Es war für mich Verliebtsein auf den ersten Blick!" Er habe sie an dem Abend auf der Tanzfläche entdeckt und sofort gedacht: "Was ist das bloß für eine superattraktive Frau mit einer Wahnsinns-Aura?" Die restliche Zeit sei dann wie im Flug vergangen. "Wir haben geredet und alles um uns herum vergessen, bis das Licht in der Bar anging und wir freundlich herausgebeten wurden. Wir waren die letzten dort."

Sie träumte von einem neuen Partner, mit dem sie alt werden kann

Weiter schwärmt der Unternehmer, der bislang noch nie verheiratet war: "Mariella ist meine absolute Traumfrau. Der Mensch, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen möchte." Die Schauspielerin verrät, dass sie zuvor rund vier Jahre Single war. In der Zeit habe sie auch eine Fernbeziehung ausprobiert. "Dieser Versuch hat mir aber klargemacht, dass eine Fernbeziehung mit mir nicht funktioniert. Ich brauche jemanden in meiner Nähe. Im Laufe der Zeit und einige Beziehungserfahrungen reicher, weiß man, was geht und was nicht."

Sie habe sich nach einem Partner gesehnt, "der zu mir passt, mit dem man alt werden kann, wo man füreinander da ist". Es lohne sich, an die Liebe zu glauben. "Es kann immer unerwartet passieren. Ich bin das beste Beispiel."

Sie hat bereits zwei Ehen hinter sich

Mariella Ahrens hat mit ihrem Privatleben schon etliche Schlagzeilen gemacht. Ihre älteste Tochter Isabella (26) stammt aus der Beziehung mit dem kroatischen Unternehmer Dragan Banic. 2001 heiratete die Schauspielerin dann den Investmentbanker Jost Paffrath. Ein Jahr später trennte sich das Paar aber schon wieder, 2004 folgte die Scheidung. Zwei Jahre später heiratete sie ihren zweiten Ehemann, Patrick Graf von Faber-Castell (60), der nach der Hochzeit Isabella adoptierte. Die beiden bekamen außerdem die gemeinsame Tochter Lucia (18). 2012 wurde die Trennung bekannt, die damals schon einige Zeit zurückgelegen haben soll. Seit 2015 ist das einstige Paar geschieden.

Marco van Dré stammt aus Hamburg und lebte die letzten Jahre in der Nähe von Düsseldorf. Der Unternehmer engagiert sich wie Ahrens auch ehrenamtlich. So gründete er die Tierschutzorganisation Veto. Er war bisher nicht verheiratet und hat keine Kinder, wie er im "Bunte"-Interview betont.