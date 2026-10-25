Marianne Sägebrecht erlebt Horror bei Arzt-Besuch: Deshalb hat sie 18 Kilo abgenommen

Was ist denn mit Marianne Sägebrecht passiert? Die Schauspielerin zeigt sich sichtlich erschlankt. Doch dahinter steckt keine Diät und auch kein medizinisches Hilfsmittel – der deutsche Hollywood-Export hat nicht freiwillig abgenommen.

Was Marianne Sägebrecht erlebt hat, klingt nach einem absoluten Albtraum: Nach einer Behandlung beim Zahnarzt hat die beliebte bayerische Film-Ikone knapp 18 Kilo abgenommen. Jetzt spricht die 81-Jährige offen darüber, was passiert ist.

Zahnarzt-Horror für Marianne Sägebrecht: "Vorne und hinten noch einen Zahn"

Marianne Sägebrecht hatte nicht vor, ihr Gewicht zu reduzieren. Während viele Kolleginnen und Kollegen in der Branche auf die Fett-weg-Spritze setzen, purzelten die Kilos bei der Schauspielerin unfreiwillig. Der Grund dafür ist ein folgenschwerer Besuch beim Zahnarzt, wie sie jetzt offenbart. "Die Zähne vorne sollten eigentlich nur etwas fixiert werden. Aber als ich aus der Narkose aufwachte, hatte ich vorne noch einen Zahn und hinten einen", sagt Sägebrecht zu " ". Da sie danach kaum etwas essen konnte – ihre Mahlzeiten bestanden hauptsächlich aus Suppe –, reduzierte sich ihr Gewicht drastisch.

Mini-Rente: Marianne Sägebrecht muss mit 81 Jahren noch arbeiten

Zahnimplantate kann sich Marianne Sägebrecht finanziell nicht leisten, da ihre Rente laut eigener Aussage lediglich 1000 Euro im Monat beträgt. Daher ist die 81-Jährige heute auf eine Zahnprothese angewiesen. Doch auch hierbei kam es anfänglich zu Problemen, denn durch den Zahnersatz entzündeten sich Druckstellen im Mund. Und auch das Sprechen fiel der Schauspielerin, die mit Filmen wie "Der Rosenkrieg" in Hollywood Karriere machte, am Anfang schwer.

Marianne Sägebrecht ist auf eine Zahnprothese angewiesen. © BrauerPhotos/J.Harrell

Das führte zu einem neuen Problem, denn Marianne Sägebrecht arbeitet noch immer als Sprecherin und Schauspielerin. Doch die gebürtige Starnbergerin kämpfte sich durch: "Ich habe gelernt, mit der Prothese zu sprechen. Das war wieder eine Aufgabe." Nun kann sie sich wieder aufs Schauspielern konzentrieren. "Beim Drehen gebe ich alles, bis zur kompletten Erschöpfung. Ich bin so dankbar, dass ich noch gute Rollen bekomme", sagte Sägebrecht im März 2026 der Abendzeitung.

Der Gewichtsverlust ist ihr deutlich anzusehen: So sah Marianne Sägebrecht noch im Juli 2026 aus. © BrauerPhotos / Dominik_Beckmann

An den Ruhestand denkt die bayerische Film-Ikone auch mit 81 Jahren nicht. Sie will weiterhin unabhängig bleiben und ihr Leben so gestalten, wie sie es sich wünscht. Daher kommt für Marianne Sägebrecht auch betreutes Wohnen nicht infrage: "Ich gehe eher auf die Parkbank, das ist mir wurscht! Aber ich bleibe lieber eigenständig." Damit ist klar: Selbst nach dem Zahnarzt-Horror blickt die Schauspielerin zuversichtlich in die Zukunft.