Maria Riesch über neuen Freund: "Johann ist sich für nichts zu schade"

Maria Riesch hat nach ihrer Scheidung wieder Schmetterlinge im Bauch. Die ehemalige Skirennläuferin ist glücklich mit dem 65-jährigen Johann Schrempf. In einem Interview kommt sie nun auf seine schönsten Eigenschaften zu sprechen.

Im Januar 2025 wurde die Scheidung von Maria Riesch (40) und Marcus Höfl (50) amtlich. Die ehemalige Skirennläuferin fand nach dem Ende dieser Liebe Trost in einem neuen Mann: Johann Schrempf. Der 65-Jährige ist General Manager auf einem Luxuskreuzfahrtschiff und hat es der 40-Jährigen mächtig angetan. In einem gemeinsamen Interview gerät das Paar nun ins Schwärmen über seine glückliche Beziehung.

Maria Riesch glücklich: "Johann ist sich für nichts zu schade"

Maria Riesch und Johann Schrempf geben exklusive Einblicke in ihre Partnerschaft. Die 40-Jährige beschreibt ihren Freund bei " " als "einfach unkompliziert", und betont, wie viel ihm an ihrem Wohlbefinden liege: "Johann ist sich für nichts zu schade und er ist extrem auf andere bedacht. Und er kocht unglaublich toll und ist ein wunderbarer Gastgeber."

Johann Schrempf findet für seine Partnerin ähnlich liebevolle Worte: "Die Maria ist sehr fröhlich, sehr genau und verbindlich. Auch wenn wir manchmal in Stress geraten, weil wir uns den Terminkalender zu vollpacken: Ich liebe es, mit ihr unterwegs zu sein!" Die 40-Jährige meint sogar, Johann sei "bester Begleiter für meinen neuen Lebensabschnitt, den ich mir vorstellen kann".

Größenunterschied bei Maria Riesch: "Problem haben eher andere"

Das verliebte Paar trennen nicht nur 25 Jahre Altersunterschied, sondern auch ein paar Zentimeter Körpergröße. Über seine 1,82 Meter große Freundin sagt Johann Schrempf ganz gelassen: "Ist doch schön, wenn man zu einer Frau aufschauen darf. Aber im Ernst: Eine Beziehung auf Augenhöhe hat nichts mit physischer Größe oder dem Alter im Pass zu tun."

Johann Schrempf und Maria Riesch kennen sich bereits seit einigen Jahren. Im Jahr 2019 posierten sie gemeinsam mit Marcus Höfl (re.), von dem Riesch inzwischen geschieden ist. © BrauerPhotos / H.Ross

Auch für Maria Riesch ist die Körpergröße ihres Partners kein Thema. Die 40-Jährige erzählt sogar: "Das Problem mit dem halben Kopf kleiner' haben eher andere als wir." Dass die beiden sich daran nicht stören, ist natürlich die Hauptsache. Und auch was ihre Ex-Beziehung angeht, wirkt Maria Riesch ganz entspannt: Zwischen ihr und Ex-Mann Marcus Höfl soll nie böses Blut geflossen sein und die beiden sind freundschaftlich verbunden geblieben.