Maria Höfl-Riesch über Beziehung zu Johann Schrempf: "Mal zusammen, mal nicht"

Vor einem Jahr machte Maria Höfl-Riesch (41) ihre neue Beziehung mit Johann Schrempf (65) öffentlich. Das Paar trennen 24 Jahre Altersunterschied – und manchmal gar Ozeane. Die Ex-Skirennfahrerin spricht mit der AZ offen über die Zeiträume, die sie und ihr Partner jedes Jahr getrennt voneinander verbringen. Aktuell sind die beiden wieder räumlich auf Abstand.

Gut gelaunt zeigte sich Maria Höfl-Riesch (41) mit Partner Johann Schrempf (65) mitten in der Münchner Innenstadt und posierte verliebt für die Fotografen. Gemeinsam war das Paar vergangene Woche zur Eröffnung des Flagshipstores von zwei Schuhherstellern gekommen. Im AZ-Gespräch plauderte die Ski-Ikone über ihre Sommerpläne – und verriet, warum sie für längere Zeit auf ihren Lebensgefährten verzichten muss.

Verliebter Auftritt: Ski-Ikone feiert mit Partner bei Neueröffnung in München

Um Maria Höfl-Riesch ist es nach ihrer erfolgreichen Wintersport-Karriere – unter anderem gewann sie dreimal olympisches Gold und einmal Silber – nicht ruhig geworden. Als Unternehmerin, Keynote-Speakerin und Markenbotschafterin hat sie sich ein weiteres Standbein aufgebaut und ist auch auf dem Society-Parkett ein gern gesehener Gast. Ihr 24 Jahre älterer Partner Johann Schrempf ist als Kreuzfahrtmanager tätig und bereist die ganze Welt.

Wie schafft man es, genügend Zeit miteinander zu verbringen? "Das Gute ist, dass ich Johann, wenn er mit dem Schiff unterwegs ist, ab und an begleiten kann", sagte Maria Höfl-Riesch der AZ. "Er ist sechs Monate auf See und dann sechs Monate zu Hause. In dieser Zeit, das ist das Schöne, kann er alles mitmachen, wo ich terminlich eingebunden bin. Zu viel getrennte Zeit ist auch nicht gut." Dafür sei eine gute Organisation und Abstimmung der Terminkalender nötig, wie die 41-Jährige betonte: "Wir haben natürlich das ganze Jahr schon vorausgeplant."

Zeitliche Trennung: Für Maria Höfl-Riesch ist das kein Problem

Für Maria Höfl-Riesch und Johann Schrempf gibt es aber auch immer wieder Phasen, in denen sie sich länger nicht sehen. Am vergangenen Montag war es schon wieder so weit. Schrempf ging ohne die einstige Wintersport-Legende aufs Schiff. Für vier Wochen ist das Paar wieder voneinander getrennt.

"Da bin ich nicht dabei. Das muss auch mal sein. Das muss man auch mal schaffen", erklärte Höfl-Riesch der AZ augenzwinkernd.

Man freue sich aber nach der Phase der räumlichen Trennung umso mehr auf das Wiedersehen. "Dann haben wir eine Weile frei und gehen Ende Juli wieder zusammen an Bord. Wir ordnen das schon ganz gut ein. Mal sind wir zusammen, mal nicht", so Höfl-Riesch.

Eine zeitliche und räumliche Trennung: Johann Schrempf, der Partner von Maria Höfl-Riesch, ist wieder auf dem Kreuzfahrtschiff. © BrauerPhotos/G.Nitschke

Mit Partner Johann Schrempf lebt Maria Höfl-Riesch in Kitzbühel und am Gardasee

Neben den gemeinsamen Reisen genießt das Paar auch die Ruhe am Gardasee. Maria Höfl-Riesch und Johann Schrempf sind dort in eine gemeinsame Wohnung gezogen. Der größte See Italiens hat für die 41-Jährige eine ganz besondere Bedeutung: "Für mich ist das tatsächlich mein Sommerdomizil. Ich hatte das früher schon mit meinem Ex-Mann. Wenn man so lange Zeit in der Kälte verbracht hat, dann tut die Wärme auch mal sehr gut." Das Haus mit Ex Marcus Höfl (51) ist inzwischen verkauft, wie sie der AZ bestätigte. Gemeinsam mit ihrem neuen Partner wolle sie am Gardasee nun wieder mehr Zeit verbringen. "So schön es auch in Kitzbühel ist, da kann es im Sommer trotzdem nur acht Grad haben."

Und was steht heuer für die einstige Ski-Ikone außerdem an? Der AZ hat sie ihre Pläne verraten: "Ich habe mich inzwischen als Keynote-Speakerin etabliert. Da habe ich einige Anfragen von tollen Firmen, auf die ich mich sehr freue. Ansonsten fahre ich mit Johann auf dem Schiff mit und mache dort Sportkurse an Bord."