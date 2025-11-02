AZ-Plus
  • Startseite
  • Promis
  • Maria Höfl-Riesch plaudert über neuen Partner : Vor welchem Problem die Liebe steht

Maria Höfl-Riesch plaudert über neuen Partner : Vor welchem Problem die Liebe steht

2025 war für Maria Höfl-Riesch das Jahr der neuen Liebe. Die ehemalige Skirennläuferin zeigt sich glücklich mit ihrem neuen Partner Johann Schrempf. Jetzt plaudert sie Details zu ihrer Beziehung aus.
Sven Geißelhardt
Sven Geißelhardt |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Maria Höfl-Riesch und ihr Partner Johann Schrempf.
Maria Höfl-Riesch und ihr Partner Johann Schrempf. © BrauerPhotos/Dominik_Beckmann

Im August 2024 verkündete Maria Höfl-Riesch (40) ihre Trennung von Ehemann Marcus Höfl (50) – nach 13 gemeinsamen Ehejahren ging das Ex-Paar getrennte Wege. Nur wenige Monate später präsentierte die Ski-Legende einen neuen Mann an ihrer Seite: Kreuzfahrt-Manager Johann Schrempf (65). Jetzt verrät sie ganz private Details zu ihrer neuen Liebe.

Maria Höfl Riesch kassiert Kritik für neuen Partner: "Stehen wir drüber"

Bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt zur teatro-Premiere 2024 zeigte sich das Promi-Paar noch zurückhaltend, gegenüber der AZ wollte Maria Höfl-Riesch eine Beziehung noch nicht bestätigten. "Er ist ein guter Freund von mir und wir kennen uns seit über zehn Jahren vom Schiff", sagte sie damals über ihren Begleiter. Inzwischen ist jedoch klar: Zwischen den beiden ist mehr als nur Freundschaft.

Der Altersunterschied zwischen Maria Höfl-Riesch und Johann Schrempf – das Paar trennt 25 Jahre – ist für die beiden kein Thema. Im Netz kassieren sie dafür zwar Kritik, doch "da stehen wir drüber", betont sie jetzt im Gespräch mit RTL. "Wir sind beide sehr unkompliziert, reisen gerne. Ich genieße es sehr, dass er dann auch wieder längere Zeit freihat. Es harmoniert alles sehr gut."

Vorübergehende Trennung: So läuft die neue Liebe von Maria Höfl-Riesch

Die einstige Skirennläuferin und ihr Kreuzfahrt-Manager stehen jedoch vor einer großen Herausforderung. Der Job von Johann Schrempf ist sehr zeitintensiv, das Promi-Paar ist daher manchmal länger voneinander getrennt. Maria Höfl-Riesch sorgt aber dafür, dass sie sich dennoch regelmäßig sehen können: "Ich muss natürlich schauen, wenn er länger weg ist, dass ich ab und zu dann mal vorbeikommen kann."

Einen Kreuzfahrt-Manager als Partner zu haben, bringt natürlich auch Vorteile mit sich. Die 40-Jährige sagt dazu RTL: "Ich durfte ihn begleiten und war in Ecken, die ich so noch nicht kannte: Island, Grönland. Das war wirklich wunderschön." Vielleicht werden sie in wenigen Tagen wieder gemeinsam die Premiere des neuen teatro-Programms in München feiern – dieses Mal offiziell als Paar.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.