Maria Furtwängler verrät Sorgen: "Genauso habe ich Angst vor Krebs"

Besondere Fügung: Am Sonntag beendet Maria Furtwängler mit ihrem neuen "Tatort: König in Gelb" die Krimi-Sommerpause – ausgerechnet an ihrem 60. Geburtstag. Auf die runde Zahl blickt die Schauspielerin "mit Staunen", erzählt sie im Interview.

Am Sonntag wird Maria Furtwängler 60 Jahre alt - und ausgerechnet an diesem Abend ist sie als Charlotte Lindholm zurück im Ersten. Ihr 33. Fall "König in Gelb" beendet am 13. September um 20:15 Uhr die Sommerpause des "Tatorts", in der ARD-Mediathek steht der Film erstmals schon ab Freitag bereit. Auf die runde Zahl blickt die Schauspielerin nach eigenen Worten "mit Staunen", wie sie im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news sagt.

"Eine Krankheit, vor der ich auf jeden Fall auch Angst habe"

Dass ihr Jubiläum und der Sendetermin zusammenfallen, nimmt sie nüchtern. "Es ist der erste Film nach der Sommerpause, dadurch hat er eine besondere Sichtbarkeit", erklärt sie im Gespräch. "Vielleicht passt das dann auch zu diesem Geburtstag, wer weiß."

Auf jeden Fall lenkt der Film den Blick auf die Krankheit Demenz, denn ihre Kommissarin ermittelt wegen eines mutmaßlichen Mordes unter Demenzpatienten in einem sogenannten Demenzdorf. "Wahrscheinlich ist den meisten von uns bewusst, dass es nicht unwahrscheinlich ist, im Alter eines Tages an einer Demenz zu erkranken. Das ist eine Krankheit, vor der ich auf jeden Fall auch Angst habe, aber genauso habe ich Angst vor Krebs", erklärt Furtwängler im Hinblick auf ihren Geburtstag. Auch ihr eigener Vater war an Demenz erkrankt.

Vater von Maria Furtwängler litt an Demenz

Der Unterschied liegt für sie in den Möglichkeiten: Während sie gegen die Angst vor Krebs wenigstens zur Vorsorge gehen kann, ist bei Demenz "medizinisch aber nicht so viel machbar. Das ist schon unheimlich, gar keine Frage." Furtwängler engagiert sich als ausgebildete Ärztin selbst seit Jahren aktiv für die Darmkrebsvorsorge.

Die Highlights ihres Lebens

"König in Gelb" erzählt auch davon, was von einem Menschen bleibt. Gefragt nach Erinnerungen, die sie auf keinen Fall missen möchte, kann Furtwängler auf "ein weites Feld" blicken. "Sicherlich die Geburt meiner beiden Kinder. Aber auch berufliche Erfahrungen: Wenn man in die jüngere Vergangenheit schaut, habe ich mich letztes Jahr wirklich sehr über den Deutschen Fernsehpreis für meine Rolle in 'Bis zur Wahrheit' unter der Regie von Saralisa Volm gefreut." Da sie den Film auch entwickelt und produziert hat, war das "professionell ein absolutes Highlight."

Zu feiern hat Maria Furtwängler an diesem 60. Geburtstag aber ohnehin einiges. Die gebürtige Münchnerin studierte nach dem Abitur Medizin, arbeitete anschließend als promovierte Ärztin und war nebenbei bereits als erfolgreiche Schauspielerin tätig, ehe sie sich 2001 ganz für diesen Weg entschied. 2002 gab sie ihren Einstand als "Tatort"-Kommissarin. Nach einer jahrelangen Strafversetzung nach Göttingen ermittelt Charlotte Lindholm inzwischen wieder in Hannover, "König in Gelb" ist ihr zweiter Fall seit der Rückkehr.