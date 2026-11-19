Maria Furtwängler ist Markenbotschafterin von Weleda und spricht in München über Schönheit, Selbstfürsorge und ihre persönlichen Geheimnisse für ein gesundes Älterwerden. Beim vorweihnachtlichen Event wurde nicht nur über Hautpflege gesprochen, sondern auch gebacken. Mit der Abendzeitung hat die Schauspielerin gesprochen.

Schauspielerin, Ärztin, engagierte Umweltschützerin und seit gut einem Jahr auch Markenbotschafterin: Maria Furtwängler (60) verkörpert für den Naturkosmetikhersteller Weleda weit mehr als ein prominentes Gesicht. Gemeinsam mit Weleda-Chefin Tina Müller, der früheren Douglas-CEO, stellt Furtwängler in der Münchner Chef's Kitchen ein neues Longevity-Serum vor.

Chefin Tina Müller ist stolz und sagt der AZ: "Natürlich ist Maria eine attraktive Schauspielerin und eine attraktive Frau. Viel entscheidender waren für uns aber auch ihre MaLisa-Stiftung und dass sie sich für Natur und Frauen einsetzt."

Maria Furtwängler gesteht: "Ich war früher nicht so klug"

Im Gespräch mit der Abendzeitung erzählt Maria Furtwängler, warum sie ihre Hautpflege inzwischen ernster nimmt, weshalb sie sich beim Spazierengehen gerne einmal verläuft und was sie am Älterwerden besonders schätzt.

Maria Furtwängler und Hubert Burda mit ihren beiden Kindern Elisabeth und Jacob © BrauerPhotos / O.Walterscheid

Außerdem verrät die Schauspielerin, wie es ihrer Mutter Kathrin Ackermann (88) geht und wie Weihnachten im Hause Furtwängler/Burda aussieht.

Weleda-Chefin Tina Müller und Schauspielerin Maria Furtwängler stehen gemeinsam zum Backen in der Küche. © Andreas Kusy

AZ: Frau Furtwängler, ist Hautpflege für Sie schon lange ein wichtiges Thema?

MARIA FURTWÄNGLER: Ich war früher gar nicht so klug und habe meine irre empfindliche Haut mit nicht so tollen hypoallergenen Produkten gepflegt. Sobald die Pflege zu reichhaltig war, bekam ich schnell kleine Pustelchen.

Und heute?

Neulich habe ich morgens in den Spiegel geschaut und gedacht: Meine Haut sieht wirklich gut aus. Dafür, dass ich so alt bin, wie ich bin. Ich glaube, das liegt auch daran, dass ich sie inzwischen gut pflege. Das hat sich in den vergangenen Jahren für mich tatsächlich verändert. Die Weleda-Produkte sind die erste Produktlinie, die ich richtig gut vertrage.

Schlechte Angewohnheit von Maria Furtwängler: "Das ist ganz schlimm"

"Longevity", also ein möglichst langes und gesundes Leben, ist derzeit in aller Munde. Was tun Sie persönlich für Ihre Selbstfürsorge?

Das Wichtigste ist für mich Bewegung in der Natur. Das ist mein Energy-Boost. Mit meiner fünfjährigen Hündin Souza unterwegs und draußen zu sein, ist mein Lebensglück. Außerdem ist Schlaf für mich unglaublich wichtig.

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Wie viel schlafen Sie?

Acht bis achteinhalb Stunden, manchmal auch neun. Ich schlafe wirklich gerne und viel.

Haben Sie dann feste Routinen und legen das Handy zu einer bestimmten Uhrzeit abends weg?

Das möchte ich schaffen! Ich bin aber so ein Nachrichten-Junkie. Ich muss mir unbedingt wieder abgewöhnen, im Bett noch Nachrichten auf dem Handy zu lesen. Das ist ganz schlimm. Eine Zeit lang konnte ich das Handy früher weglegen. Mir ging es viel besser und ich habe auch besser geschlafen. Es ist eine Frage der Disziplin! Das Lustige ist ja: Gerade, wenn viel Stress ist und man weiß, dass man jetzt besonders auf sich achten müsste, schafft man es oft nicht. Dann hat man das Gefühl, man braucht noch ein Gläschen Wein oder muss sich Schokolade gönnen. Dabei wäre genau dann mehr Selbstfürsorge wichtig. Das ist manchmal völlig widersinnig.

Emotionale Maria Furtwängler: "Wenn ich sehe, was mit der Natur passiert"

Sie gehen mit Ihrem Hund Souza viel in die Natur. Wie lange sind Sie täglich unterwegs?

Wenn es irgendwie geht, versuche ich schon, einmal ungefähr anderthalb Stunden spazieren zu gehen.

Welche Wege oder Orte geben Ihnen Kraft zu Hause am Tegernsee?

Ich versuche, auch querfeldein zu gehen. Ich bin berühmt dafür, mich auf Wegen oder im Wald zu verlaufen. Freunde, die mit mir unterwegs sind, denken dann schon: "Oh Gott, jetzt geht das wieder los!" Ich sage dann: "Guck mal, hier war ich noch nie. Lass uns doch hier abkürzen!" Und dann werden schon die Augen verdreht. Manchmal ist das ganz lustig, manchmal aber auch mühsam. Ich habe inzwischen gelernt, demütig zu sein. Wenn ich plötzlich vor einem steilen Hang stehe, verstehe ich: "Okay, das war's." Jetzt gehe ich lieber wieder zurück. Aber ich probiere gerne immer wieder etwas Neues aus.

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Sie feierten heuer Ihren 60. Geburtstag. Was empfinden Sie am Älterwerden als besonders schön?

Auf jeden Fall dieses Gefühl einer größeren Gelassenheit. Ich bin viel mehr bei mir, zufriedener mit mir selbst und eigentlich auch zufriedener mit meinem Leben. Natürlich verzweifle ich zwischendurch an der Welt außerhalb. Wenn ich sehe, was gerade in der Klimakrise passiert und wie offensichtlich der Verlust der Natur ist. So etwas macht mich manchmal sehr traurig. Aber grundsätzlich bin ich zuversichtlicher als früher. Ich bin mehr mit mir selbst im Reinen und besser im Nein-Sagen.

Fit mit fast 89: So geht es Mutter Kathrin Ackermann heute

Sie sind auch unfassbar schlank und sehen fit aus.

Körperlich geht es mir wirklich saugut. Ich fühle mich ausgesprochen fit. Ich spreche oft mit meiner Mutter, die in zwei Monaten 89 Jahre wird. Neulich habe ich sie gefragt: "Mama, wenn du morgens aufwachst, hast du eigentlich Schmerzen?" Und sie sagte: "Nein, gar nicht." Das finde ich unglaublich. Sie hat sich ihr ganzes Leben lang viel bewegt und geht heute noch zur Aquagymnastik, zum Yoga und sogar zum Bikram. Natürlich hört und sieht sie schlechter, aber sie ist beweglich. Und genau diese Beweglichkeit und eine gewisse Grundkraft möchte ich mir auch erhalten.

Maria Furtwängler mit ihrer Mutter Kathrin Ackermann © imago/Lindenthaler

Was tun Sie dafür? Gehören Yoga und Meditation zu Ihrem Alltag?

Ich meditiere und habe inzwischen auch mit Krafttraining angefangen. Das ist etwas, das ich tatsächlich dem Älterwerden zuschreibe. Früher habe ich das nie gemacht, aber ich habe verstanden, wie wichtig es ist. Manchmal finde ich es ziemlich langweilig, aber ich mache es trotzdem.

Beim Blick in den Spiegel entdeckt man mit zunehmendem Alter auch Veränderungen, die einem nicht unbedingt gefallen, oder?

Ja, plötzlich entdeckt man irgendwo Dinge, die hängen, wo vorher noch nie etwas gehangen hat (lacht). Aber das gehört jetzt irgendwie dazu.

Maria Furtwängler über Beauty-Eingriffe im Gesicht: "Der Druck ist groß"

Wären für Sie auch kosmetische Eingriffe wie ein Facelift denkbar?

Ich bin da überhaupt nicht dogmatisch. Ich finde, jeder muss das für sich selbst entscheiden. Die große Kunst ist es, dass man bei allem, was man macht, weiterhin wie man selbst aussieht – und sich nicht zu sehr vom eigenen Gesicht entfernt. Manche haben dabei ein großes Geschick bewiesen und bei anderen denkt man: "Ui, das hätte ich jetzt vielleicht nicht gemacht." Aber der Druck ist groß – besonders groß ist er in der Schauspielbranche.

Sie backen heute auch Plätzchen. Schon in vorweihnachtlicher Stimmung?

Ich habe früher leidenschaftlich gerne mit meiner Mutter gebacken. Und auch heute ist es so, dass sie in der Adventszeit zu mir kommt und wir gemeinsam backen.

Maria Furtwängler beim Plätzchenbacken in München. © Steffen Trunk

Welche Sorten dürfen dabei nicht fehlen?

Heidesand! Die macht man mit geschmolzener Butter. Außerdem machen wir Kokosmakronen und Zimtsterne, die regelmäßig schiefgehen und nie so aussehen, wie sie eigentlich aussehen sollten (lacht). Manchmal machen wir auch kleine Bällchen aus Aprikosen, Nüssen und Kokos – ohne Zucker.

Sie achten also auch beim Plätzchenbacken auf gesunde Zutaten?

Nein! (lacht)

Wie verbringen Sie die Weihnachtstage?

Ganz klassisch in der Familie. Und in der Adventszeit machen wir unsere eigenen Bienenwachskerzen aus dem Wachs meiner Bienenvölker und suchen die Tanne im Wald aus. Ganz traditionell. Wir veranstalten auch immer ein Adventssingen mit Familie und Freunden.