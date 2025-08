Margaret Qualley schwärmt von Ehemann Jack Antonoff.

In früheren Beziehungen fühlte sich Margaret Qualley "wirklich einsam". Mit Ehemann Jack Antonoff ist das anders: "Er lässt mich sicher und wohl fühlen", schwärmt die Schauspielerin im "Cosmopolitan"-Interview.

Margaret Qualley (30) hat ihre große Liebe gefunden. In einem ausführlichen Interview schwärmt die "The Substance"-Schauspielerin von ihren Gefühlen für Ehemann Jack Antonoff (41).

"In jeder anderen Beziehung, in der ich je war, fühlte ich mich immer noch wirklich einsam, weil ich nicht mit dem Richtigen zusammen war", gesteht die 30-Jährige dem Magazin. "Ich suchte nach etwas. So fühle ich mich nicht mehr. Jack lässt mich sicher und wohl fühlen."

Die Schauspielerin beschreibt auch, wie sehr sie sich in früheren Partnerschaften verstellt habe: "Ich verbrachte so viele Jahre damit, jemandes perfektes Mädchen zu sein, und dieses Mädchen veränderte sich immer wieder." Bei Produzent Antonoff sei das anders: "Ich kann Jack nicht anlügen. Ich kann das nicht für ihn sein - er würde es durchschauen. Also muss ich einfach ich selbst sein."

Liebe auf den ersten Blick

Die Liebesgeschichte der beiden begann romantisch und spontan. "Wir trafen uns genau zu dem Zeitpunkt, als COVID zu Ende ging, auf der ersten Party, auf der ich war", erinnert sich Qualley. "Wir sahen uns auf einem Dach, fingen an zu reden und hörten nie wieder auf. Wir gingen in diesem Sommer auf eine Reihe von Spaziergängen durch die Stadt."

Antonoff war auch derjenige, der als Erster "Ich liebe dich" sagte. "Er tat es, offensichtlich", bestätigt Qualley schmunzelnd. "Ich bin sehr altmodisch bei solchen Sachen. Ich würde mich niemals zuerst aus der Deckung wagen. Ich schicke nie zweimal eine SMS." Heute sei das anders: "Jetzt sind wir verheiratet und ich kann ihm jederzeit alles schreiben. Wir führen immer ein Gespräch; er ist wie mein menschliches Tagebuch."

Adam Sandler als Vorbild

Eine kuriose Parallele verriet Qualley ebenfalls: Antonoff erinnere sie an ihren ersten Schwarm. "Mein erster Schwarm war Adam Sandler in 'Happy Gilmore' und 'Big Daddy', und ich habe mein ganzes Leben nach dieser Essenz gesucht", gesteht sie. "Ich denke mir: 'Das ist Jack.'"

Das Paar heiratete am 19. August 2023 in New Jersey vor zahlreichen prominenten Gästen, darunter Taylor Swift, Zoë Kravitz und Lana Del Rey. Zuvor waren sie bereits bei den Critics Choice Awards 2022 als Paar aufgetreten und hatten im Mai 2022 beim Filmfestival in Cannes ihre Verlobung mit einem Diamantring angedeutet.

Vor Antonoff war Qualley mit Nat Wolff, Pete Davidson und Shia LaBeouf liiert. Der Produzent hatte zuvor Beziehungen mit Lena Dunham und Model Carlotta Kohl. Mit ihrer jetzigen Liebe beschreibt Qualley ein Gefühl der absoluten Sicherheit: "Es ist, als gäbe es immer einen Boden unter dir. Du kannst nicht sehr weit fallen, weil du aufgefangen wirst."