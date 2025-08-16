Margaret Qualley möchte Andie MacDowell und Bill Murray verkuppeln

Einen besonderen Liebesplan hat Margaret Qualley für ihre berühmte Mutter Andie MacDowell gefasst. Nachdem sie am Rande einer TV-Show auf deren ehemaligen "Und täglich grüßt das Murmeltier"-Kollegen Bill Murray traf, kam sie auf die Idee, die beiden zu verkuppeln. Ob daraus wirklich etwas wird?

Margaret Qualley (30) möchte ihre Mutter Andie MacDowell (67) gerne mit Bill Murray (74) verkuppeln. Die beiden Schauspieler arbeiteten einst zusammen für den Filmklassiker "Und täglich grüßt das Murmeltier". Wie Qualley in der "Tonight Show" von Jimmy Fallon (50) verriet, leben die ehemaligen Co-Stars inzwischen in derselben Stadt. Die Sache könnte jedoch einen Haken haben: Denn MacDowell und Murray sollen sich alles andere als gut verstehen.

Bringt sie die Co-Stars dazu, sich zu versöhnen?

Bill Murray . Im Studio verriet Margaret Qualley, die ebenfalls als Schauspielerin erfolgreich ist, dass sie ihm "gerade eben" hinter der Bühne begegnet sei und ihm angeboten habe, ihn mit ihrer Mutter wieder in Kontakt zu bringen. Denn sie habe herausgefunden, dass die beiden Co-Stars in derselben Stadt leben. "Buchstäblich heute Abend. Bill Murray kommt in meine Backstage-Garderobe. Das sind brandaktuelle Neuigkeiten."

Die Schauspielerin aus "Happy Gilmore 2" verriet weiter, dass sie und Murray hinter der Bühne über das Piggly-Wiggly-Shirt, das er trug, eine Bindung zueinander aufgebaut hätten. "Dann Schnitt zu: Ich habe herausgefunden, dass er in Charleston lebt. Meine Mutter lebt in Charleston."

Murray habe ihr allerdings während des Gesprächs gesagt, dass er und Andie MacDowell während der Dreharbeiten zu "Und täglich grüßt das Murmeltier" nicht so gut miteinander ausgekommen seien. Die Komödie aus dem Jahr 1993 unter der Regie von Harold Ramis handelt von einem zynischen Wettermann (Murray), der in einer endlosen Zeitschleife gefangen ist, bis er seine Liebe zur Nachrichtenproduzentin Rita (MacDowell) entdeckt. "Er meinte: 'Wissen Sie, sie hat lange gebraucht, um ihre Haare zu machen, und dieses eine Mal wusste sie ihren Text nicht'", plauderte Qualley aus. "Und ich sagte: 'Ja, nun, ich habe eine andere Geschichte gehört, Sir.'"

"Sie sind beide verrückt"

Die feurige Beziehung der beiden ehemaligen Kollegen könne jedoch womöglich in eine romantische Beziehung umgemünzt werden: "Sie sind wütend aufeinander, aber vielleicht versucht er, sich zu versöhnen. Und ich sage: Sie ist Single, er ist Single, sie sind beide verrückt, lasst sie uns zusammenbringen!"

Tatsächlich gab Qualley bekannt, dass sie direkt mit der Umsetzung ihres Plans begonnen habe. Denn sie habe ihm angeboten, ihm ihre Nummer zu geben, damit sie ihn in Kontakt mit ihrer Mutter bringen könne. "Und wenn er nur ein bisschen Verstand hat, wäre er der glücklichste Mensch der Welt! Wir werden sehen!"

Beide sind geschieden

Sowohl MacDowell als auch Murray haben bereits ein bewegtes Liebesleben hinter sich. Bill Murray war von 1981 bis 1996 mit seiner Frau Margaret Kelly verheiratet. Nach ihrer Scheidung heiratete er die Jennifer Butler, die Kostümdesignerin von "Und täglich grüßt das Murmeltier", mit der er von 1997 bis 2008 zusammen war.

Andie MacDowell hingegen war von 1986 bis 1999 mit Paul J. Qualley verheiratet, mit dem sie neben Margaret noch zwei weitere Kinder bekam. 2001 heiratete sie ein zweites Mal. Doch auch die Ehe mit dem Unternehmer Rhett Hartzog scheiterte schließlich im Jahr 2004. Bei ihrem Besuch in der "Drew Barrymore Show" im Jahr 2024 bestätigte die Schauspielerin, dass sie "so Single" sei und ihr Leben allein genieße. "Ich denke, es ist wirklich nichts Schlimmes daran, Single zu sein. Ich habe tolle Freundinnen und auch ein paar Freunde, die ich mag."