Maren Gilzer erteilt RTL-Show klare Absage: "Zu trashig"

"Glücksrad"-Fee, Schauspielerin, Dschungelkönigin: Maren Gilzer steht seit vielen Jahren in der Öffentlichkeit und durfte im Laufe ihrer Karriere zahlreiche Bekanntschaften knüpfen. Nun packt sie über die Schattenseiten der Branche aus – und verrät, bei welchem Angebot sie RTL eiskalt abblitzen ließ.

Zehn Jahre ist es inzwischen her, dass Maren Gilzer (65) die wohl größte Trash-TV-Ehre zuteilwurde: Bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" 2015 wurde die Frohnatur zur Dschungelkönigin gekrönt. Zuvor war sie unter anderem als Buchstabenfee im "Glücksrad" bekannt geworden. In einem Interview spricht Gilzer nun ganz offen über unmoralische Angebote am Arbeitsplatz – und findet deutliche Worte für so manches RTL-Format.

Maren Gilzer über Regisseure: "Wenn ich mit ihnen ins Bett gehe"

Im Interview mit "Freizeit Monat" kommt Maren Gilzer auf die Anfänge ihrer TV-Karriere zu sprechen. Die Schauspielerin verrät, mehr als einmal ein unmoralisches Angebot bekommen zu haben: "Ich sage nicht von wem, aber es gab da einige Angebote von Regisseuren, Produzenten und Fotografen, die meinten, wenn ich mit ihnen ins Bett gehe, dann machen sie aus mir einen Star."

Ein No-Go für Maren Gilzer, die heute klarstellt: "Das war für mich immer der Abtörner, wenn dieses Angebot von einem Mann kam, war er raus. Tja, so muss Hollywood leider auf mich verzichten." Auch mit ihren Moderations- oder Schauspielkollegen wollte sie sich nie einlassen: "Mir war es immer wichtig, dass die Arbeit sauber bleibt. Beziehungen am Arbeitsplatz sorgen für Ärger und schlechtes Gerede."

Maren Gilzer über Dschungelcamp: "Superschön für meine Seele"

An ihre Zeit im Dschungelcamp 2015 denkt Maren Gilzer noch heute gerne zurück: "Das war total meine Welt, hätte ich nie gedacht. Unter freiem Himmel zu schlafen und die Wäsche im Fluss zu waschen, das fand ich toll." Die Dschungelkönigin von damals schwärmt weiter: "Und ich habe tolle Gespräche geführt. Das war alles superschön für meine Seele."

2015 am Frankfurter Flughafen: Die frisch gekrönte Dschungelkönigin Maren Gilzer mit ihren Camp-Kollegen. © imago/Future Image

Maren Gilzer lehnt RTL-Angebot ab: "Zu trashig"

Auch wenn Maren Gilzer im Dschungelcamp reichlich Trash-TV-Erfahrung gesammelt hat, kann sie sich für andere RTL-Formate eher weniger begeistern. Eine Anfrage für "Das Sommerhaus der Stars" schlug die 65-Jährige beispielsweise mit folgender Begründung aus: "Das ist mir zu trashig."

Und auch sonst findet die Schauspielerin deutliche Worte für das aktuelle TV-Programm: "Ansonsten läuft im Fernsehen so viel Schrott, da will ich gar nicht mitmachen." Ob sich die ehemalige Dschungelkönigin vielleicht doch eines Tages zu einem weiteren Format überreden lässt? Man darf gespannt sein. Zumindest im Moment sieht es aber nicht danach aus.