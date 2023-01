Mareile Höppner: Wie lebt sie mit ihrem Freund und ihren Kindern privat?

2017 hat sich Mareile Höppner von ihrem Ehemann Arne getrennt. Die RTL-Moderatorin ist längst wieder neu verliebt. Wer ist der neue Mann an ihrer Seite? Und steht eine Scheidung vom Ex an?

Mareile Höppner ist nach der Trennung von ihrem Ehemann Arne Schönfeld seit einigen Jahren wieder vergeben. Die RTL-Moderatorin schwärmte erstmals im Herbst 2020 von Humor und Aussehen ihres neuen Partners. Was ist über den Mann an ihrer Seite bekannt und warum will sie sich nicht von ihrem Ex scheiden lassen?

Mareile Höppner: "Ich war lange nicht bereit für eine neue Beziehung"

Erst 2019 hatte Mareile Höppner die Trennung von Arne Schönfeld bekannt gegeben und war lange Zeit nicht bereit für eine neue Beziehung, wie sie "Bunte" erzählte. "Jeder, der eine Trennung hinter sich hat, weiß, dass dieser Schritt mit vielen Verletzungen einhergeht", erzählte die 44-Jährige damals. "Ich brauchte Zeit, bis ich wieder Vertrauen fassen und mich voll und ganz auf einen neuen Partner einlassen konnte."

So schwärmt Mareile Höppner von ihrem Freund Florian

Inzwischen ist Mareile Höppner wieder frisch verliebt. Doch wer ist der neue Mann an ihrer Seite? Laut "Bunte" arbeitet Florian B. als Regisseur und Produzent ebenfalls beim Fernsehen.

Die "Brisant"-Moderatorin schwärmte von ihrem Freund: "Florian vervollständigt mich und bringt mich von früh bis spät zum Lachen. Als Allererstes habe ich mich in seinen Humor verliebt, dann in sein wundervolles Aussehen." Bislang haben sich die beiden noch nicht gemeinsam auf den roten Teppichen präsentiert, dafür zeigte Mareile Höppner ihren Liebsten bereits in ihrer Instagram-Story.

Mareile Höppner wohnt mit Sohn und Partner in Berlin

Im Sommer 2021 wagte Mareile Höppner einen weiteren Schritt. Sie zog mit ihrem Sohn Jakob (10) von Leipzig nach Berlin zu ihrem Freund. Auch ihr Ex Arne Schönfeld wohnt in der Hauptstadt, doch die Patchwork-Familie scheint sich mit der Situation arrangiert zu haben. Es sei durchaus "auch immer wieder kompliziert", sagte die Moderatorin im Januar 2022 zu "Bunte", "aber mittlerweile sind wir gut eingespielt und ein echtes Großfamilienteam".

Keine Scheidung: Mareile Höppner und Ex Arne leben nah beieinander

Zwar sind Mareile Höppner und Ex Arne seit 2017 getrennt, aber geschieden sind die beiden nicht. "Mein Beziehungsstatus ist doch ganz klar", sagte die 45-Jährige dazu. "Ich lebe im Hier und Jetzt mit meinem Partner und insgesamt drei Kindern. Das ist perfekt so und bedarf gerade zumindest keiner Änderung."