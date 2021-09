Mareile Höppner hat neuen Freund  will sich aber nicht vom Ex scheiden lassen

2017 hat sich Mareile Höppner von ihrem Ehemann Arne getrennt. Die ARD-Moderatorin ist längst wieder neu verliebt. Wer ist der neue Mann an ihrer Seite? Und steht eine Scheidung vom Ex an?

Mareile Höppner ist nach der Trennung von ihrem Ehemann Arne Schönfeld wieder vergeben. Die "Brisant"-Moderatorin schwärmte erstmals im Herbst 2020 von Humor und Aussehen ihres neuen Partners.

Mareile Höppner: "Ich war lange nicht bereit für eine neue Beziehung"

Erst 2019 hatte Mareile Höppner die Trennung von Arne Schönfeld bekannt gegeben und war lange Zeit nicht bereit für eine neue Beziehung, wie sie "Bunte" erzählte. "Jeder, der eine Trennung hinter sich hat, weiß, dass dieser Schritt mit vielen Verletzungen einhergeht", erzählte die 44-Jährige damals. "Ich brauchte Zeit, bis ich wieder Vertrauen fassen und mich voll und ganz auf einen neuen Partner einlassen konnte."

So schwärmt Mareile Höppner von ihrem neuen Freund

Jetzt ist Mareile Höppner wieder frisch verliebt. Doch wer ist der neue Mann an ihrer Seite? Laut "Bunte" arbeitet Florian B. als Regisseur und Produzent ebenfalls beim Fernsehen.

Die "Brisant"-Moderatorin schwärmte von ihrem Freund: "Florian vervollständigt mich und bringt mich von früh bis spät zum Lachen. Als Allererstes habe ich mich in seinen Humor verliebt, dann in sein wundervolles Aussehen." Bislang haben sich die beiden noch nicht gemeinsam in der Öffentlichkeit präsentiert.

Neuer Wohnort: Mareile Höppner wohnt mit Sohn und Partner in Berlin

Jetzt, im Sommer 2021, hat Mareile Höppner einen weiteren Schritt gewagt. Sie ist gerade mit ihrem Sohn Jakob (10) von Leipzig nach Berlin gezogen. "Bild" sagt sie: "Ich bin mit meinem Freund zusammengezogen, wohne ganz frisch in Berlin. Wir sind ja schon ein paar Jahre zusammen. Es ist sehr schön. Wir leben hier jetzt ein Patchwork-Family-Glück." In der Hauptstadt wohnt auch Arne Schönfeld, Jakobs Vater. "Wir wohnen dicht beieinander, sodass unser Sohn Jakob schön hin und her kann. Er ist gut in Berlin angekommen. Und das ist ja das wichtigste." Und weiter: "Der Papa ist immer schon toll gewesen und ist es nach wie vor."

Keine Scheidung: Mareile Höppner und Ex Arne leben nah beieinander

Zwar sind Mareile Höppner und Ex Arne seit 2017 getrennt, aber geschieden sind die beiden nicht. "Eine Scheidung steht gerade gar nicht an", so Höppner zu "Bild".