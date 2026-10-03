Mareile Höppner ganz privat: Was die Moderatorin jetzt über ihre Kinder auspackt

Mareile Höppner fand nach der Trennung von Ehemann Arne eine neue Liebe. Mit ihrem Partner Florian hat sie sich eine Patchwork-Familie geschaffen. Was gibt die RTL-Moderatorin über das Leben mit drei Kindern preis?

Mareile Höppner gehört zu den bekanntesten TV-Stars Deutschlands. Doch was ist über ihr Privatleben bekannt? Die Moderatorin gibt selten Einblicke in ihren Mama-Alltag – doch jetzt hat sie eine Ausnahme gemacht. In einem Interview spricht sie über das Leben in ihrer fünfköpfigen Patchwork-Familie.

Patchwork-Familie von Mareile Höppner: "Gespräche mal anstrengender"

Mareile Höppner hat einen Sohn, ihr Partner Florian hat Sohn und Tochter mit in die Beziehung gebracht. Im "Meins"-Magazin gewährt die Moderatorin Einblicke in ihren Familienalltag: "Uns ist vor allem wichtig, dass wir miteinander im Gespräch bleiben und Haltung zeigen. Ich wünsche mir, dass alle drei eine eigene Meinung entwickeln und sie auch vertreten können – ganz unabhängig davon, ob sie unserer entspricht. Hauptsache, sie setzen sich mit Themen auseinander, hören zu und lernen, ihre Gedanken zu begründen. Gerade junge Menschen werden heute mit unzähligen Eindrücken und Informationen überflutet. Umso wichtiger ist es, dass sie lernen, Dinge einzuordnen und kritisch zu hinterfragen."

Die wichtigsten Gespräche entstünden vor allem am heimischen Esstisch. "Der ist bei uns viel mehr als nur ein Ort zum Essen – er ist unser Gesprächsraum. Wenn wir dort zusammensitzen, gehört diese Zeit der Familie. Dann bleiben die Handys weg, zumindest versuchen wir es. Natürlich muss auch bei uns immer mal wieder jemand daran erinnert werden", so die RTL-Moderatorin. "Aber wir möchten, dass die Kinder erzählen, was sie bewegt. Auch wenn die Gespräche mal anstrengender werden oder unterschiedliche Meinungen aufeinanderprallen. Ich glaube, genau an diesem Tisch entsteht Nähe."

Mareile Höppner meldet sich aus dem Krankenhaus: "Als Mama bricht es dir das Herz"

Ende März 2026 war es etwas still um Mareile Höppner geworden – zumindest in den sozialen Medien hielt sie über Tage hinweg Funkstille. Am 30. März meldete sie sich schließlich zurück. "Die letzten Tage war es hier sehr ruhig, war es aber eigentlich gar nicht", schrieb sie zu mehreren Fotos auf Instagram. Darauf zu sehen ist die Moderatorin mit besorgten Blick und im Krankenhaus. "Ich bin zwischen Job und großen Sorgen gependelt. Gesundheit ist das wichtigste – und als Mama bricht es dir das Herz, wenn diese Gesundheit in Gefahr ist. Das waren harte Tage. Aber nun geht es endlich besser."

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Was genau passiert war und welches ihrer Kinder im Krankenhaus behandelt werden musste, ließ Mareile Höppner offen. Die Moderatorin schützt ihr Leben abseits der Kameras. "Ich bin eher verschwiegen, wenn es um Kinder geht. Sie sollen ihr Ding machen dürfen und nicht verbunden werden, mit dem, was ich mache", erklärte sie in einem öffentlichen Statement 2024.

Mareile Höppner: "Ich war lange nicht bereit für eine neue Beziehung"

Und wie schaut es mit dem Partner an ihrer Seite aus? Nach der Trennung von Ehemann Arne Schönfeld ist Mareile Höppner seit einigen Jahren wieder vergeben. Die RTL-Moderatorin schwärmte erstmals im Herbst 2020 von Humor und Aussehen ihres neuen Partners. Vier Jahre später zeigte sie ihn im August 2024 endlich auf ihrem Instagram-Account. Lange Zeit sei sie nicht bereit für eine neue Beziehung gewesen, wie sie "Bunte" erzählte. "Jeder, der eine Trennung hinter sich hat, weiß, dass dieser Schritt mit vielen Verletzungen einhergeht", erzählte sie damals. "Ich brauchte Zeit, bis ich wieder Vertrauen fassen und mich voll und ganz auf einen neuen Partner einlassen konnte."

Mareile Höppner brauchte eine Weile, um sich auf einen neuen Partner einzulassen. Inzwischen ist sie sehr glücklich vergeben. © imago/BREUEL-BILD

So schwärmt Mareile Höppner von ihrem Freund Florian

Doch wer ist der neue Mann an ihrer Seite? Laut "Bunte" arbeitet Florian B. als Regisseur und Produzent ebenfalls beim Fernsehen. Die ehemalige "Brisant"-Moderatorin schwärmte von ihrem Freund: "Florian vervollständigt mich und bringt mich von früh bis spät zum Lachen. Als Allererstes habe ich mich in seinen Humor verliebt, dann in sein wundervolles Aussehen." Bislang haben sich die beiden noch nicht gemeinsam auf den roten Teppichen präsentiert.

Mareile Höppner wohnt mit Sohn und Partner in Berlin

Im Sommer 2021 wagte Mareile Höppner einen weiteren Schritt. Sie zog mit ihrem Sohn Jakob von Leipzig nach Berlin zu ihrem Freund. Auch ihr Ex Arne Schönfeld wohnt in der Hauptstadt, doch die Patchwork-Familie scheint sich mit der Situation arrangiert zu haben. Es sei durchaus "auch immer wieder kompliziert", sagte die Moderatorin im Januar 2022 zu "Bunte", "aber mittlerweile sind wir gut eingespielt und ein echtes Großfamilienteam".

Ein Schmatzer auf die Backe: Mareile Höppner zeigt ihren Freund auf Instagram

Mareile Höppner teilte im August 2024 endlich ein Bild mit ihrem Florian auf Instagram. Die beiden waren gemeinsam im Urlaub und teilten einen Schnappschuss aus dem Restaurant. Darauf legt Höppner den Arm um die Schultern ihres Schatzes, beugt sich zu ihm und gibt ihm einen Schmatzer auf die Backe. Was für eine schöne Geste, denn bisher hielt sie den Produzenten weitestgehend aus Social Media heraus.

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Keine Scheidung: Mareile Höppner und Ex Arne leben nah beieinander

Zwar sind Mareile Höppner und Ex Arne seit 2017 getrennt, aber geschieden sind die beiden nicht. "Mein Beziehungsstatus ist doch ganz klar", sagte die 47-Jährige dazu. "Ich lebe im Hier und Jetzt mit meinem Partner und insgesamt drei Kindern. Das ist perfekt so und bedarf gerade zumindest keiner Änderung."

Mareile Höppner spricht über ihre Kinder: "Habe nicht nur meinen Sohn"

Öffentlich bekannt ist, dass Mareile Höppner mit ihrem Ex Arne den gemeinsamen Sohn Jakob hat. Doch er ist nicht ihr einziges Kind, wie sie in ihrer Instagram-Story im Februar 2024 klarstellte. Auf die Frage eines Followers, wie viele Kinder sie habe, antwortete sie: "Ich habe inzwischen nicht nur meinen Sohn." Mehr wollte die Moderatorin nicht dazu verraten. Doch eine Kleinigkeit gab sie dann doch im Gespräch mit " " preis: "Wir sind eine Patchwork-Familie, an der viele Personen beteiligt sind. Ich finde, Kinder müssen geschützt werden und sollten nicht in der Öffentlichkeit stattfinden – außer, sie wollen es." Inzwischen ist bekannt, dass ihr Florian einen Sohn und eine Tochter mit in die Beziehung brachte.

Mareile Höppner moderiert seit 2023 bei RTL das "Extra"-Magazin. © BrauerPhotos / F.Seidel (Digital-BrauerPhotos)

Nach der Trennung: Mareile Höppner und Arne Schönfeld sind gut befreundet

Die Moderatorin ist zwar seit Jahren glücklich mit ihrem neuen Partner. Doch ihr Ex Arne Schönfeld spielt immer noch eine wichtige Rolle in dem Leben von Mareile Höppner. Im Juni 2024 sprach sie in einem Interview mit der "Gala" über ihre Trennung und das neue Leben als Patchwork-Familie. Gegenüber Annika Lau verriet Höppner, dass es ein schwerer Schritt gewesen sei, sich zu trennen.

"Wir waren ja ewig zusammen, von ganz jungen Jahren an", erklärte sie offen. Auch heute seien die beiden noch eng befreundet: "Er ist Teil meines Lebens und ich bin Teil seines Lebens." Alleine wegen des gemeinsamen Sohns sei das extrem wichtig. "Patchwork ist immer ein Konstrukt aus ganz vielen Menschen, ganz vielen Bedürfnissen, ganz viel Rücksicht und es ist toll, wenn alle Erwachsenen sich da Mühe geben für die wichtigsten Personen bei alledem und das sind natürlich die Kinder." Das funktioniert in Mareile Höppners Familie offenbar sehr gut.

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Kein Platz für Vergleiche: Ist Mareile Höppners neue Beziehung schöner?

In dem Interview mit der "Gala" vom 1. Juni 2024 sprach Mareile Höppner außerdem über ihre neue Liebe. Doch mit der Ehe zu Ex Arne möchte die Moderatorin die neue Beziehung nicht vergleichen. "Es ist alles so wie es ist jetzt richtig und es war aber auch in all den Jahren alles richtig", erklärte sie offen.

Zudem meinte sie, es bleibe keine Zeit dafür, Vergleiche zu ziehen: "Da ist überhaupt kein Groll oder so, also ich finde das sehr, sehr wichtig, dass man da friedvoll auf alles guckt in der Vergangenheit und genauso mit so viel Dankbarkeit, Demut auch auf das Aktuelle und ich ziehe da keine Vergleiche."

Zahlenschwäche: Bei dieser Story wurde Mareile Höppners Partner "unruhig"

Im Juni 2025 erzählte Mareile Höppner in der "NDR Talk Show" von einem persönlichen Defizit: "Ich habe eine totale Zahlenschwäche. Als ich Mathe in der Schule abgegeben habe, hat mein Lehrer gesagt, die Mathematik und die Mareile sind beide froh, dass sich die Wege trennen." Eine verzeihliche Schwäche, die für Höppners Partner Florian jedoch bereits ins Schwitzen brachte.

Die Moderatorin verriet nämlich auch: "Dann gab es eine Geschichte mit meinem Geburtstag und ich habe meinem Freund gesagt: 'Ich bin ein bisschen genervt, jetzt gehe ich doch schon extrem auf die 50 zu'. Er wurde ganz unruhig." Und warum? "Er dachte an die Luftballons, die er schon besorgt hatte. Das Ende vom Lied: Ich wurde nicht 48, ich wurde 46 Jahre alt. Ich habe mich so doll gefreut, dass ich jünger war."