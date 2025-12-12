Manuel Neuers Ehefrau Anika hat neuen Job: Wie sie jetzt für stählerne Muskeln sorgt

Für ihr Kind hat Anika Neuer ihre Karriere als Profi-Handballerin vorerst an den Nagel gehängt. Dennoch will die Ehefrau von Manuel Neuer nicht nur zu Hause sitzen und hat jetzt einen neuen Job ergattert.

Anika Neuer will nicht nur die Ehefrau von FC-Bayern-Star Manuel Neuer sein. Sie hat jetzt einen neuen Job.

Als Ehefrau einer der erfolgreichsten Torhüter des FC Bayern bräuchte Anika Neuer eigentlich keinen Job. Aber die Zeiten, in denen sich Spielerfrauen auf dem Ruhm ihrer Liebsten ausruhten, sind längst vorbei. Daher verwundert es wenig, dass die Partnerin von Manuel Neuer selbst für ihren Lebensunterhalt arbeiten geht. Wo man die 25-Jährige jetzt in ihrem neuen Job antreffen kann...

Neuer Job für Ehefrau von FC-Bayern-Star: Hier arbeitet sie als Pilates-Trainerin

Zu ihrer neuen Arbeitsstätte hat es Anika Neuer nicht weit. Wie "Bild" berichtet, ist sie als Trainerin im "Joseph P Studio" am Tegernsee aktiv, wo sie gemeinsam mit Ehemann und Kind eine Villa bewohnt. Dort leitet sie Kurse für Reformer-Pilates. Wie der Homepage des Studios zu entnehmen ist, wird sie das nächste Mal am Sonntag (14. Dezember) für zwei Trainingseinheiten vor Ort sein. Pro Teilnehmer soll eine Gebühr von 27 Euro fällig werden.

Hohe Reichweite: Künftige Promi-Kundinnen für Anika Neuer

Eigentlich ist Anika Neuer als Profi-Handballerin aktiv und spielte bis Juni 2025 für den Zweitligisten ESV 1927 Regensburg. Für ihren Sohn, der im März 2024 geboren wurde, wollte die 25-Jährige nach ihrer pompösen Hochzeit im Sommer dieses Jahres etwas kürzer treten. Das bedeutet aber nicht, dass sie nur noch Mutter sein will, wie sie jetzt unter Beweis stellt.

Anika Neuer hat ihre Handball-Karriere vorerst auf Eis gelegt. © imago/Lobeca

Ihre neue Karriere könnte durchaus von Erfolg gekrönt sein, denn Anika Neuer hat als Ehefrau von Manuel Neuer viele Promi-Bekannte in ihrem Umkreis. So zeigten sich bereits Sophia Schneiderhan, Freundin von Michael Ballack, und Sarah Laimer, Ehefrau von FC-Bayern-Star Konrad Laimer, an der Seite der neuen Pilates-Trainerin im Studio am Tegernsee.

Was ist Reformer-Pilates?

Mit ihrem neuen Job könnte Anika Neuer voll ins Schwarze getroffen haben, denn Reformer-Pilates erlebt aktuell einen Boom. Im Gegensatz zum klassischen Pilates, wo es lediglich auf die richtige Körperbewegung ankommt, wird hierbei mit einem zusätzlichen Trainingsgerät gearbeitet. "Der Reformer ist so etwas wie ein Schlitten auf Schienen. Er hat eine gepolsterte Liegefläche, Federn für einen verstellbaren Widerstand, Seilzüge mit Griffen und Schlaufen sowie Stützen. Trainiert wird auf dem Schlitten im Sitzen, Liegen oder Stehen", klärt " " auf.

Beim Reformer-Pilates werden die Muskeln stärker beansprucht als bei der klassischen Variante. © imago/Shotshop

Ein großer Vorteil dieser Trainingsmethode: Durch den zusätzlichen Widerstand des Reformers werden die Muskeln stärker beansprucht. "Man kann es als Führungshilfe nutzen, aber auch bewusst Instabilität einbauen – dann wird es sehr koordinativ und komplex", sagt Tessa Temme, Dozentin am Institut für Tanz und Bewegungskultur der Deutschen Sporthochschule in Köln, dazu.

Mit ihrem neuen Job scheint Anika Neuer voll im aktuellen Sport-Trend zu liegen. Ob sie dennoch bald wieder im Profi-Handball einsteigen wird, bleibt abzuwarten.