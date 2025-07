Manuel Neuer und seine Anika: So romantisch war ihre Traumhochzeit

Manuel Neuer hat seiner Frau Anika ein zweites Mal das Jawort gegeben. Nach der standesamtlichen Trauung vor rund zwei Jahren feierten sie ihre Liebe nun mit einem romantischen, aber auch ausgelassenen Wochenende in Südtirol.

Manuel Neuer und seine Anika haben ihr Glück mit einer Traumhochzeit in Südtirol gekrönt.

Der FC-Bayern-Torwart Manuel Neuer (39) und seine Frau Anika (23) haben sich erneut das Jawort gegeben. Am Samstag, 19. Juli, ließen sie sich auf Schloss Freudenstein vor idyllischer Kulisse der Südtiroler Weinberge kirchlich trauen, wie verschiedene Medien übereinstimmend berichteten. Auch einige Gäste gaben via Instagram Einblicke in die romantischen Festtage.

Freundinnen posten Impressionen

Wie etwa , begann die Trauung um 17 Uhr in dem Schloss oberhalb des Ortes Eppan bei Bozen. Nach rund einer halben Stunde hätten sie sich dann das Jawort gegeben, worauf die Hochzeitsgesellschaft in lauten Jubel ausgebrochen sei.

Mit dabei waren neben der Familie wohl auch etliche Freunde des Paares, die auf ihren Accounts einige Eindrücke teilten. So gaben Jana Wellenhofer, Freundin von Lecce-Torwart Christian Früchtl, und Influencerin Luise Neck Impressionen von einem Welcome-Dinner am Freitagabend, zu dem die Braut einen hellen Zweiteiler trug. "Most beautiful" (zu Deutsch: "Die Schönste") schrieb Neck zu dem Foto und fügte noch ein Braut-Emoji hinzu. feierte das Brautpaar ausgelassen mit seinen Gästen.

Sie haben einen Sohn

Ihr Privatleben halten der Fußballprofi und die Handballspielerin weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Gemeinsame Auftritte sind selten. Auch über ihre standesamtliche Trauung haben die beiden nie öffentlich gesprochen. Sie sollen bereits seit November 2023 verheiratet sein. Im März 2024 wurden sie Eltern eines Sohnes. Für den Fußballprofi ist es bereits die zweite Ehe. Mit seiner ersten Ehefrau Nina war er von 2017 bis 2020 verheiratet.