"Manta Manta"-Star Tina Ruland feiert ein Jahr ohne Alkohol

Seit einem Jahr hat Tina Ruland keinen Alkohol mehr getrunken. Die meiste Zeit ohne Probleme, nur von einem Getränk habe der "Manta Manta"-Star regelrecht geträumt.

Was nur eine kurze Pause sein sollte, ist inzwischen ein Jahr geworden. Schauspielerin Tina Ruland (58), bekannt aus den "Manta Manta"-Filmen mit Til Schweiger (61), hat seit genau zwölf Monaten keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt, wie sie nun stolz der verriet. Ihr freiwilliger Verzicht war ursprünglich Teil der ARD-Dokumentation "Alkohol Detox - Die Challenge" und sollte eigentlich nur vier Wochen umfassen. Doch aus den vier wurden nun schon über 50 Wochen, ein Ende ist vorerst nicht geplant und Ruland ist "so happy damit".

Am schwierigsten war für den Star offenbar der erste Monat. Was Ruland damals zum Durchhalten animiert hat, sei ihr "eigener Druck bei Wettbewerben" gewesen. Auch während eines Urlaubs sei sie beinahe schwach geworden, wie sie ehrlich zugibt. Eines Abends habe sie am Strand "beim Sonnenuntergang von einem eiskalten Rosé geträumt". Doch sie besiegte ihren trinkwilligen inneren Schweinehund und ist "standhaft geblieben, obwohl meine Freunde Alkohol getrunken haben".

Volle Kontrolle und keine Katerstimmung

Gesundheitlich spüre sie den Verzicht vor allem hinsichtlich ihres Energielevels, das "seitdem viel höher ist". Anfangs hatte sie noch Sorge, sie bräuchte den Alkohol womöglich, um in Partystimmung zu kommen. Inzwischen habe sie jedoch gemerkt, dass das genaue Gegenteil der Fall ist und sie nun "viel besser Party machen" könne.

Angenehmer Nebeneffekt sei zudem, dass sie sich keine Sorgen mehr über einen verkaterten nächsten Tag machen müsse. Auch habe sie keinen Kontrollverlust mehr zu fürchten und weiß "immer zu 100 Prozent, was ich tue - sowohl im positiven als auch im negativen Sinne". Ihre Begeisterung für den neuen Lebensstil lässt also vermuten, dass sie auch in der kommenden Zeit nur von eiskaltem Rosé träumen wird, ohne ihn tatsächlich anzurühren.