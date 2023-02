Mann verwechselt? Küsst die Ehefrau von Joe Biden hier fremd?

Hat Jill Biden, die US-amerikanische First Lady, einen "fremden" Mann auf den Mund geküsst? Bilder eines Fernsehsenders vermitteln diesen Eindruck. Die Ehefrau von Präsident Joe Biden soll Doug Emhoff auf den Mund geküsst haben.

Mehr als nur Bussi Bussi! Jill Biden überrascht mit einem Auftritt kurz vor der Rede ihres Mannes zur Lage der Nation am Dienstagabend in Washington. In einem eleganten Abendkleid in Pink-Metallic wird die 71-Jährige begrüßt.

Jill Biden: Knutscht die Frau von Präsident Joe Biden etwa Doug Emhoff?

Doch es gibt nicht nur förmliche Handschläge oder Küsschen auf die Wange, sondern auch einen echten Schmatzer. Oder etwa nicht? Im Netz herrscht jetzt helle Aufregung über die Ehefrau von US-Präsident Joe Biden (80). Was ist passiert?

First Lady von Amerika: Spekulationen nach Kuss von Jill Biden laufen

Als Jill Biden zu ihrem Platz in der Reihenmitte auf der Zuhörertribüne des US-Repräsentantenhauses schreitet, strahlen die Gesichter der Anwesenden. Ein spezielles Aufeinandertreffen erhitzt jetzt die Gemüter. Hat Jill Biden einen fremden Mann auf den Mund geküsst? So scheint es auf TV-Bildern auszusehen. Küsste Jill Biden zur Begrüßung etwa Doug Emhoff (58) auf den Mund? Er ist der Ehemann der Vizepräsidentin Kamala Harris und damit der Second Gentleman der Vereinigten Staaten.

Ob die Optik der Kamera-Einstellung geschuldet war oder das Küsschen tatsächlich auf dem Mund landete, war zunächst unklar. Der Clip der Szene verbreitete sich aber rasend schnell im Netz – und wurde sogleich zum Gegenstand wilder Spekulationen.