Manfred May: Afterwork für einen guten Zweck

Im City Aparthotel fand am Donnerstagabend der Afterwork von Manfred May statt. Er hat nach dem plötzlichen Tod seines Sohnes eine Stiftung gegründet. Jetzt will er auch beim Netzwerken über Herzerkrankungen und nicht erkannte Herzfehler aufklären.

"Ich freue mich über die rege Anteilnahme", sagte Manfred May am Donnerstagabend mit Star-DJ Micar im schicken City Aparthotel auf der Sonnenstraße gerührt. Gemeinsam mit Professor Dr. Nikolaus Haas, Direktor der Kinderkardiologie am LMU Klinikum der Universität München, hat er im letzten Jahr die Nicolas-May-Stiftung gegründet. Ihr Ziel: Eltern über Herzerkrankungen aufklären, die Forschung im Bereich der Kinderkardiologie zu unterstützen und sich einzusetzen für Herz-Ultraschall-Vorsorge-Untersuchungen bei Kinderärzten. Vom Jetset in die Einsamkeit – wie wurde der erfolgreiche Trachtendesigner Manfred May ("Trachtenwahnsinn") zum engagierten Stiftungsgründer? Am 3. Januar 2022 ist seine Welt komplett zusammen gebrochen. Da starb Manfred Mays geliebter Sohn Nicolas. Mit nur 14 Jahren. Völlig unerwartet an einem unerkannten Herzfehler. Ohne Vorzeichen, mitten aus dem Leben gerissen. "Nur der Gedanke, anderen helfen zu können, hält mich noch am Leben", so Manfred May zur AZ.

Brigitte "Gitti" Walbrun, Schauspielerin, Stiftungsbotschafterin des Abends, betonte in ihrer Laudatio: "Das Schicksal, das Manfred May widerfahren ist, macht mich sprachlos! Ich bin selbst Mutter und zweifache Großmutter und ein großer Familienmensch und mag mir so einen Schicksalsschlag gar nicht ausmalen. Manfred May hat die Nicolas-May-Stiftung gegründet, um andere Leben zu retten. Und um sich selbst am Leben zu erhalten, das ist seine Mission, ich finde ihn bewundernswert tapfer. Ich persönlich glaube fest daran, das hat sein Sohn Nicolas vom Himmel aus eingefädelt Von Herzen gern bin ich Botschafterin der Afterwork-Veranstaltungen zugunsten der Stiftung – und fühle mich sehr geehrt, durch meine Bekanntheit als Schauspielerin in der Serie 'Dahoam is Dahoam' dazu beizutragen, dass durch eine bestimmte Ultraschall-Untersuchung künftig Herzfehler schon im frühen Kindheitsalter erkannt werden können."

Es spendeten und feierten mit: Kerstin Schreyer, Landtagsabgeordnete, Staatsministerin a.D., Jürgen Kirner, Kabarettist, Volkssänger und Moderator mit Lebensgefährte Joe Häglsperger Schauspielerin und Kabarettistin Angela Ascher (trat tags zuvor gemeinsam mit Comedian Harry G. im Circus Krone auf), Professor Dr. med. Oliver Muensterer, Universitätsprofessor Kinderchirurgie an der LMU München und Ehefrau Annette, Erfolgsinfluencerin Laura Sophie, die Schauspielerinnen Anita Eichhorn ("Dahoam is Dahoam"), Daniela Kiefer ("Sturm der Liebe"), Joanna Semmelrogge, Kathrin Anna Stahl, Julia Uttendorfer, die Sängerinnen Eva Kaufmann (gerade kam ihre Single "Dieser Weg" auf den Markt) und Linda J. Thompson( u.a. "Fly, Robin, Fly"), die ehemaligen Kultwirtinnen Gerti Guhl ("Fraunhofer Schoppenstube") und Andrea Waldecker ("Tambosi"; inzwischen Glückscoach und Wienshakerl-Erfinderin), Schauspieler Ernst Hannawald mit Ehefrau Maria, André Hartmann, Kabarettist, Musiker, Moderator, Bildhauerin Marille Rüb, Stefanie Neumann und Claudia Zink von der Münchner Bank (haben für die Nicolas-May-Stiftung ein Crowdfuning-Projekt in die Wege geleitet) und Schauspielerin Christine Zierl alias Dolly Dollar, die es auf den Punkt brachte: "Das ist ein wundervolles Projekt, um darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig Vorsorge schon bei Kindern ist. Es ist bewundernswert, wie Herr May aus einer Tragik Positives hervorholt!" Tierschützerin und Gerd-Käfer-Witwe Uschi Ackermann mit Mops Willy. Sie verriet: "Helfen macht glücklich! Früher habe ich mir das eine oder andere Designerteil geleistet, heute bereitet es mir Glücksgefühle, wenn ich helfen und damit anderen ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann".