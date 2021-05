Mandy Capristo zeigt erstmals ihren Freund

Dass Sängerin Mandy Capristo (31) schon länger kein Single mehr ist, war kein Geheimnis. Nun hat sie zum ersten Mal ein Bild von ihrem Freund geteilt.

Erst am Valentinstag dieses Jahres hat Mandy Capristo verraten, dass sie bereits seit geraumer Zeit vergeben ist. Zum Geburtstag ihres Liebsten teilte sie nun ein Foto, auf dem man ihn zum ersten Mal erkennen kann.

Romantische Geburtstagsgrüße von Mandy Capristo

Zum Geburtstag gab es ein romantisches Liebesgeständnis: "You are the most beautiful story I never told" betitelte Capristo den Instagram-Post. Übersetzt heißt das: "Du bist die schönste Geschichte, die ich niemals erzählt habe." Auf Bildern war ihr Partner bislang nur von hinten zu sehen - das hat sich nun geändert.

Wer ist Mandy Capristos Freund?

Von seinem Gesicht ist nur die Hälfte und verlinkt wurde ihr Freund auch nicht. Die Identität des Mannes bleibt also weiterhin unbekannt. Das soll auch so sein - eigentlich wollte Mandy Capristo die Beziehung komplett privat halten. Ihre Follower freuten sich jedenfalls über den seltenen Einblick: Das Bild von Freitag bekam innerhalb von vier Stunden rund 23.000 Likes.