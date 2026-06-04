Man kennt ihn aus "Türkisch für Anfänger": Schauspieler Axel Schreiber ist gestorben

Schauspieler Axel Schreiber ist tot. Der Darsteller aus der ARD-Serie "Türkisch für Anfänger" erlag am 3. Juni 2026 einer langen, schweren Krebserkrankung. Er wurde 48 Jahre alt.

Axel Schreiber ist tot. Der Schauspieler, der einem breiten Fernsehpublikum als "Axel" in der ARD-Erfolgsserie "Türkisch für Anfänger" bekannt wurde, starb am 3. Juni 2026 nach langer, schwerer Krebserkrankung. Er wurde 48 Jahre alt.

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Die Nachricht vom Tod des Berliner Schauspielers verbreiteten seine Schauspielagentur Hübchen sowie Regisseurin Laura Fischer in einem . "Gestern am 3.6.2026 bist du Axel Schreiber nach langer schwerer Krebserkrankung von uns gegangen", heißt es in dem Post. Die Verfasser schildern, wie Schreiber in seinen letzten Tagen von sich selbst sprach: Er habe davon berichtet, bereits "zwischen den Welten" zu reisen - und es habe sich "schön und friedlich" angehört.

Sein letzter Wunsch: tiefer Frieden

Das Posting lässt erahnen, wie nah Schreiber seinen Weggefährten stand. "Du warst für uns nicht nur ein wunderbarer Schauspieler, sondern auch Weggefährte, bester Freund, unsere Familie, Kumpel, Kollege, Traumdeuter, Reisender und Suchender", heißt es. Sein letzter Wunsch sei "tiefer Frieden" gewesen - ein Wunsch, so der Post, den sie mit ihm zusammen gefühlt hätten und von dem sie hofften, er habe ihn gefunden.

Axel Schreiber wurde 1977 in Lübben im Spreewald, damals DDR, geboren. Nach dem Abitur studierte er an der Hochschule für Musik und Theater Hannover, ehe er sein Handwerk mit einem Film-Acting-Training in Los Angeles vertiefte.

"Türkisch für Anfänger" und der Deutsche Fernsehpreis

Den entscheidenden Durchbruch vor einem Millionenpublikum brachte ihm die mehrfach ausgezeichnete ARD-Reihe "Türkisch für Anfänger", in der er die Rolle des "Axel" verkörperte. 2006 wurde er gemeinsam mit dem Hauptcast der Serie mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Bestes Schauspiel in einer Serie" ausgezeichnet. Weiter war Schreiber in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen, wie dem "Tatort", "Berlin am Meer" oder "Der junge Häuptling Winnetou".

Neben der Schauspielerei und einer Dozentenstelle an der Bundesakademie für Kulturelle Bildung hinterließ er - wie sein Abschiedspost andeutet - auch ein malerisches Werk: "Du hast dir definitiv ein Denkmal gebaut", heißt es dort und weiter: "In deinen Filmen, Serien, mit deinen Gemälden und mit uns - deinen Mitreisenden."