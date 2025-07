Malcolm-Jamal Warner ertrunken: Achtjährige Tochter war mit im Wasser

Am Sonntag ist Malcolm-Jamal Warner bei einem Badeunfall in Costa Rica gestorben. Nun wurde bekannt, dass seine achtjährige Tochter mit ihm im Wasser war. So wurde sie gerettet.

Seit Montag trauert die Welt um Malcolm-Jamal Warner (1970-2025). Der "Bill Cosby Show"-Star kam bei einem Badeunfall während eines Familienurlaubs in Costa Rica ums Leben. Wie nun unter Berufung auf die Polizei berichtete, sei seine Tochter mit ihm im Wasser gewesen.

Surfer zog Tochter an Land

Surfer erkannten demnach die missliche Lage des Schauspielers sowie seines achtjährigen Kindes und eilten zur Hilfe. Ein Surfer habe das Mädchen mit seinem Brett in Sicherheit gebracht. Ein anderer Surfer und ein freiwilliger Rettungsschwimmer zogen Warner zurück an Land, an einen Strand in Limón. 45 Minuten lang wurde versucht, ihn wiederzubeleben - jedoch ohne Erfolg. Noch am Unglücksort verstarb der TV-Star.

Laut Polizei ergab die Obduktion, dass er infolge von Ertrinken durch Ersticken ums Leben kam. Verantwortlich für den Unfalltod war eine starke Strömung, die den Schauspieler mitgerissen hatte. Er hinterlässt seine Ehefrau und seine Tochter, die beide nicht in der Öffentlichkeit standen.

Stars nehmen Abschied von TV-Star

Zahlreiche Stars hatten betroffen auf Malcolm-Jamal Warners Tod reagiert. Promis wie Adam Sandler, Earvin "Magic" Johnson, Jamie Foxx und Jennifer Hudson verabschiedeten sich auf Social Media von ihm. Auch Bill Cosby äußerte sich zum Tod seines ehemaligen Sitcom-Kollegen. "Malcolm tat, was er liebte, als er starb - er war bei seiner Familie", sagte sein Sprecher Andrew Wyatt dem "People"-Magazin. Die Ereignisse des Unfalltages nannte er "verheerend".

Beyoncé (43) gedenkt Warner auf ihrer Website. Auf der Startseite ist ein Schwarz-Weiß-Foto des Schauspielers zu sehen, begleitet von den Worten: "Ruhe in Macht, Malcolm-Jamal Warner. Danke, dass du ein großer Teil unserer gemeinsamen Fernsehgeschichte gewesen bist. Du wirst vermisst werden."

Malcolm-Jamal Warner wurde in den 1980er- und 1990er-Jahren durch seine Rolle als Theo Huxtable in der Sitcom "The Cosby Show" berühmt. 1986 wurde er für seine Rolle für einen Emmy nominiert. Danach spielte Warner in zahlreichen TV-Produktionen mit, war als Regisseur und Musiker aktiv und gewann 2015 einen Grammy.