Malcolm-Jamal Warner: Arzt schildert dramatische Rettungsversuche

"Bill Cosby Show"-Star Malcolm-Jamal Warner ist im Alter von 54 Jahren bei einem Badeunfall in Costa Rica gestorben. Ein Arzt, der vor Ort war, berichtet nun von den dramatischen Minuten am Strand.

Neue Details zum tragischen Tod von "Bill Cosby Show"-Star Malcolm-Jamal Warner (1970-2025): Ein Arzt, der sich zufällig am Unglücksort befand, berichtet von den dramatischen Minuten am Strand und seinen Rettungsversuchen. "Es waren nur wenige Menschen am Strand und das Wasser war sehr unruhig", . Als plötzlich Hilferufe zu hören waren, habe er sofort gehandelt: "Ich rannte zu der Stelle, nahm mein Surfbrett und paddelte gegen die Strömung in Richtung der Person, auf die die Strandbesucher zeigten."

Erst nach einigen Minuten entdeckte er eine dunkle Silhouette im Wasser: "Ich tauchte hinab und zog die Person hinaus", zitiert "Us Weekly" den Arzt. Zurück am Strand traf er auf einen weiteren jungen Mann, der ebenfalls erschöpft im Sand lag. "Er war ein Helfer ohne jegliche Ausrüstung, der versucht hatte ihn zu retten", so der Mediziner.

Tochter von Malcolm-Jamal Warner war nicht im Wasser

Zunächst hatten US-Medien unter Berufung auf die örtliche Polizei berichtet, Warners achtjährige Tochter sei zum Zeitpunkt des Unglücks ebenfalls im Wasser gewesen. Doch laut einem aktualisierten Statement der Organismo de Investigación Judicial (OIJ), , war dem nicht so: Warner habe mit seiner Tochter am Ufer gespielt, sie dann zurückgelassen und sei mit einem Freund ist Meer gegangen, heißt es im Bericht. Dort wurden beide Männer von der Strömung mitgerissen. Der Freund konnte sich retten, Warner jedoch nicht.

Am Strand begannen laut dem Arzt , der namentlich nicht genannt werden will, sofort Wiederbelebungsmaßnahmen. "Zwei weitere Touristen kamen hinzu und gaben sich ebenfalls als Ärzte zu erkennen", schildert der Ersthelfer weiter. Kurz darauf traf das Rote Kreuz ein und setzte auch einen Defibrillator ein - jedoch vergeblich. Warner konnte nicht wiederbelebt werden und wurde noch am Strand für tot erklärt. Die offizielle Todesursache lautet Ersticken durch Ertrinken. Sein Leichnam wurde von der Gerichtsmedizin identifiziert und am Folgetag der Familie übergeben.

Warner war mit seiner Familie in Costa Rica im Urlaub. Der Schauspieler wurde durch seine Rolle als Theo Huxtable in der Sitcom "Die Bill Cosby Show" weltweit bekannt.