"Make Love, Fake Love"-Star Karina Wagner ist schwanger

In der dritten "Make Love, Fake Love"-Staffel konnte Karina Wagner nicht die große Liebe finden, anderweitig hat es aber geklappt. Der Reality-TV-Star ist jetzt sogar schwanger!
(wue/spot) |
Erwartet ein Baby mit ihrem Liebsten Steffen Vogeno: Karina Wagner.
Erwartet ein Baby mit ihrem Liebsten Steffen Vogeno: Karina Wagner. © RTL / Kevin Römmer-Kulakow
Karina Wagner (29) war die Protagonistin der dritten "Make Love, Fake Love"-Staffel und suchte dort - sowie in anderen Datingformaten - nach der großen Liebe. Leider sollte es im TV und Stream nicht klappen, schließlich konnte sie aber mit Steffen Vogeno (30) doch noch einen Liebsten finden. Die beiden Reality-Stars erwarten jetzt sogar zusammen ein Kind, wie sie mitteilen.

"Unser kleines Geheimnis ist endlich gelüftet"

Auf Instagram posten Wagner und Vogeno ein süßes, kurzes Video, das die beiden Turteltauben offenbar in einer Art Fotokabine zeigt. Erst ist ein Schnappschuss zu sehen, auf dem Karina ihrem Steffen einen dicken Schmatzer aufdrückt, dann gibt es jedoch ganz besondere Aufnahmen: Die beiden halten Ultraschallbilder in die Kamera. "Unser kleines Geheimnis ist endlich gelüftet", schreibt das Paar dazu.

Wagner und Vogeno hatten sich einst bei "Bachelor in Paradise" kennengelernt. Damals fanden sie aber noch nicht zueinander. Später funkte es jedoch umso mehr, wie sie in einem bei YouTube veröffentlichten Video von RTL+ bestätigte. Dort verriet sie ganz offiziell, dass die beiden zueinander gefunden hatten - im Dezember 2024. Er machte sie "nervös", sie "hatte Schmetterlinge im Bauch", wie sie erklärte. Alle sollten jetzt sehen, "wie glücklich wir zusammen sind".

Wagner, die zuvor auch schon um das Herz von "Bachelor" Niko Griesert (34) gekämpft hatte, und Vogeno sind mittlerweile verlobt. Im Juni präsentierte sie auf Instagram ihren Ring. Wer noch einmal ihre "Make Love, Fake Love"-Staffel oder "Bachelor in Paradise" sehen möchte, wird bei RTL+ fündig.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

