Maite Kelly rät Promi-Kollegin zu Facelift: "Verlier doch dein Gesicht"

Zum Thema Beauty-OPs hat Maite Kelly eine klare Meinung. Die Sängerin spricht jetzt offen über das Altern – und ermutigt eine Promi-Kollegin, sich unters Messer zu legen.

Maite Kelly (46) steht für Body Positivity und ein selbstbestimmtes Körperbild. Das macht sie jetzt auch im Gespräch mit Barbara Schöneberger (52) deutlich.

Barbara Schöneberger liebäugelt mit Facelift: "Aber die Leute wollen mich glaubwürdig"

"Wirst du dir mal ein Facelift gönnen?", will Maite Kelly von Schöneberger wissen. Ihre berühmte Gesprächspartnerin erzählt offen: "Also, ich habe schon darüber nachgedacht. Aber ich glaube, es würde mich so verändern. Mich wollen die Leute ja glaubwürdig, dich ja auch. Das ist ja so ein bisschen unser Problem." Die Moderatorin ist der Meinung, dass ihr Publikum ein bestimmtes Bild von ihr erwartet und eine optische Veränderung deshalb kritisch sehen könnte.

Bei anderen Promis hingegen sei das Thema oft weniger problematisch. "Weißt du, Sylvie Meis zum Beispiel kann machen, was sie will. Und alle wollen, dass sie dann genauso aussieht. Und bei mir heißt es dann so: 'Nein, das kannst du nicht machen.'"

Maite Kelly hat kein Verständnis: "Dann verlier doch dein Gesicht"

Schöneberger ist sich sicher, dass sie nach einem Beauty-Eingriff in den Augen anderer ihr "Gesicht verlieren" würde. Diese Bedenken kann Maite Kelly nicht nachvollziehen. "Dann verlier doch dein Gesicht, wen kümmert's?! Das ist nur Barbara-Ego. Ehrlich, wen kümmert's? Dann verändert sich halt dein Gesicht." Die Schlagersängerin will Schöneberger ermutigen, auf die Meinung anderer zu pfeifen. "Es geht ja um dich", betont die 46-Jährige im Podcast " ".

Mit Barbara Schöneberger spricht Maite Kelly offen über Beauty-Eingriffe und gesellschaftliche Erwartungen. © imago/Future Image

Schlagerstar rät zu Facelift: "Mach es doch!"

Dass sich das Gesicht durch einen Beauty-Eingriff stark verändern kann, ist auch den Promi-Damen bewusst. "Ja, man sieht dann anders aus", stellt Kelly fest. Doch für sie ist das offenbar kein Grund, auf ein Facelift zu verzichten, wenn man es wirklich möchte. Die Sängerin hakt bei Schöneberger nach, ob sie sich über ein frischeres Erscheinungsbild freuen würde. Die Antwort ihrer Gesprächspartnerin fällt eindeutig aus: "Total."

Für Maite Kelly ist die Sache damit klar. "Dann mach es doch! Wenn's anders aussieht, ist doch schei*egal", lautet ihr Rat. Dabei betont die 46-Jährige, dass sie Schöneberger keineswegs zu einem Eingriff drängen wolle. Vielmehr soll die Moderatorin selbst entscheiden dürfen, was sie glücklich macht.

Maite Kelly spricht über Alter und übt Kritik

Mit dem gesellschaftlichen Anspruch, "in Würde zu altern", kann Maite Kelly nur wenig anfangen. "Was ist denn Würde eigentlich?", fragt sie offen und kritisiert die häufige Erwartung, dass Frauen ihr Älterwerden ohne sichtbare Eingriffe akzeptieren sollten. Für die Musikerin, die mit Schlagerkollegin Kerstin Ott kürzlich ein Duett veröffentlichte, steht fest: Gesellschaftliche Erwartungen sollten bei persönlichen Entscheidungen nie eine Rolle spielen.