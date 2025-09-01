Magdalena Neuner spricht über Trennung: "Entgegen aller Ratschläge"

Magdalena Neuner hat im Wintersport viel erreicht. Die 38-Jährige ist zudem ein gefragtes Werbegesicht. Nun verrät die sympathische Bayerin, nach welchem Prinzip sie ihre Partner auswählt – und auf welche Stimme sie dabei am meisten vertraut.

Magdalena Neuner (38) zählt zu den erfolgreichsten Biathletinnen aller Zeiten. Sie durfte sich sogar insgesamt dreimal über den Titel "Deutschlands Sportlerin des Jahres" freuen. Wie viele andere Sportstars, mauserte sich die Bayerin auch zum Werbegesicht: Käse, Nahrungsergänzungsmittel, Fitnessprodukte – über mangelnde Deals kann sich Neuner nicht beschweren. Nun kommt die 38-Jährige auf manche dieser Kooperationen zu sprechen und verrät, auf welche Entscheidung sie bis heute stolz ist.

Magdalena Neuner mutig: "Entgegen aller Ratschläge"

In einer neuen Folge vom Podcast "Die Gruaberin" ist Magdalena Neuner zu Gast. Die 38-Jährige kommt im Talk mit der Kabarettistin Monika Gruber (54) auf die verschiedenen Werbepartner zu sprechen, mit denen sie bereits zusammengearbeitet hat. "Das hat immer gepasst, was du dir da ausgesucht hast. Da habe ich mir immer gedacht: Das passt gut zu dir", meint die Gruberin anerkennend.

Magdalena Neuner räumt ein: "Ich habe schon den einen oder anderen Fehler gemacht in der Hinsicht, wo ich im Nachhinein sage: Das würde ich jetzt nicht mehr machen. Es sind halt Erfahrungen, die man macht." Berater hätten ihr früher auch bestimmte Kooperationen eingeredet, die besonders gut bezahlt waren. Vor einigen Jahren hat sie sich dann aber von diesen Beratern getrennt und Entscheidungen selbst in die Hand genommen: "Auch wieder entgegen aller Ratschläge, weil es geheißen hat: 'Das schaffst du nie alleine. Du wirst schon sehen: Du bist ganz schnell weg vom Fenster.'"

Auch nach ihrer aktiven Karriere ist Magdalena Neuner ein gefragter Star. Bei ihren Werbedeals lässt sie sich nicht mehr reinquatschen. © imago/Vitlii Kliuiev

Magdalena Neuner von Entscheidung überzeugt: "Passt perfekt zu mir"

Doch Magdalena Neuner ließ sich davon nicht unterkriegen. Denn die 38-Jährige erzählt im Podcast, ein "unerschütterliches Vertrauen" zu haben," dass es immer gut wird im Leben". Aus diesem Grund habe sie den Mut gefasst, Schlussstriche zu ziehen: "Es war so, dass ich mich von Partnern getrennt habe, die zwar gut waren, aber wo ich gewusst habe, das geht nicht mehr. Weil das zeitlich nicht geht und nicht mit den Kindern oder weil es nicht hundertprozentig zu mir passt."

Optimistisch habe sich die Skisportlerin an den Glauben geklammert, dass alles so kommen würde, wie es soll. Heute ist Magdalena Neuner stolz darauf, sagen zu können: "Ich habe so tolle Partner, mit denen ich zusammenarbeiten darf. Jeder Einzelne passt perfekt zu mir. Weil alle eine andere Botschaft haben auf eine gewisse Art und Weise, aber genau das verkörpern, was ich lebe."

Privatleben von Magdalena Neuner: Ehe und Kinder

Privat hat Magdalena in einem anderen Partner ihr Glück gefunden: 2014 trat sie mit dem Zimmerermeister Josef Holzer in Wallgau vor den Traualtar.

Schönes Paar: Magdalena Neuner und Josef Holzer. © imago/Sammy Minkoff

Neuner nahm bei der Hochzeit den Nachnamen ihres Partners an, behielt aber in der Öffentlichkeit ihren Mädchennamen. Das Paar hat eine gemeinsame Tochter (*2014) und zwei gemeinsame Söhne (*2016, *2021).