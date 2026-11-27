Ihre Kinder stehen für Magdalena Neuner an erster Stelle. Im Gespräch über ihren Nachwuchs verrät die Bayerin jetzt, was sie besonders beschäftigt. Zudem spricht sie eine deutliche Warnung aus.

Magdalena Neuner möchte ihren Nachwuchs unterstützen, wo sie nur kann. Tochter Verena Anna (12) und die Söhne Josef Valentin (10) und Ludwig (5) sollen ihre Träume leben und das tun, wofür sie brennen. Sollten die Kinder in Neuners Fußstapfen treten und im Leistungssport aktiv werden, hätte die einstige Biathletin damit grundsätzlich kein Problem. Allerdings gilt es hierbei eine wichtige Sache zu beachten.

Magdalena Neuner spricht Warnung aus: "Darf man nicht vergleichen"

Wer im Leistungssport Fuß fassen möchte, sollte sich über den immensen Druck, der in der Branche herrscht, bewusst sein. Magdalena Neuner sagt mit Blick auf Hobby und Profi-Sport: "Man darf das nicht vergleichen. Leistungssport zu machen, ist noch mal ganz anders als zu sagen: 'Ich habe eine Passion für irgendwas, mir gefällt irgendwas richtig gut.' Das ist ja noch mal eine ganz andere Ebene, eine ganz andere Stufe. Es ist schon noch mal eine andere Liga."

Generell wünscht sich die 39-Jährige für ihre Kinder, dass sie möglichst viele eigene Leidenschaften entdecken: "Unabhängig davon, ob das jetzt Sport ist oder irgendein anderes Interesse. Ich finde, dann ist schon so viel gewonnen", erklärt sie im Podcast " ". Zudem betont sie: "Ohne Druck, ohne dass ich was will und die Kinder nicht – das ist, glaube ich, ganz wichtig."

Biathlon-Star verrät über Kinder: "Weiß nicht, ob ihnen das gelingt"

Eine besondere Passion für einen bestimmten Bereich habe Neuner bei ihrem Nachwuchs bislang "noch nicht so hundertprozentig" erkannt. Das scheint für die dreifache Mama allerdings kein Grund zur Sorge zu sein. "Es gibt so viele Menschen, die eigentlich nicht wissen: Wer bin ich und was kann ich richtig gut? Und wofür brenne ich? Wofür stehe ich? Die brauchen oft so lange, um herauszufinden: Was passt zu mir?", schildert die ehemalige Biathletin.

Ob es ihre Tochter und die Söhne schaffen werden, ihre ganz eigenen Leidenschaften zu entdecken? Dabei ist sich Neuner noch unsicher. "Ich weiß jetzt nicht, ob ihnen das gelingt", räumt sie ein. Doch mit zwölf, zehn und fünf Jahren haben ihre Schützlinge wohl noch jede Menge Zeit, die eigenen Interessen zu entdecken.

Als Biathletin entdeckte Magdalena Neuner früh ihre Leidenschaft. Ihren Kindern wünscht die Bayerin, dass auch sie ihren ganz eigenen Weg finden. © imago/GEPA pictures

Zeit als Familie im Fokus: Bei Magdalena Neuner geht es sportlich zu

Gemeinsame Erlebnisse und Aktivitäten haben im Familienalltag von Neuner einen hohen Stellenwert. Dass es hier auch sportlich zugeht, dürfte bei der ehemaligen Biathletin kaum überraschen. Wie abwechslungsreich die gemeinsame Zeit gestaltet wird, verriet Magdalena Neuner vor wenigen Monaten.

Vor allem das Reiten scheint es dem Nachwuchs und mittlerweile auch der Mutter angetan zu haben. "Wir haben eigentlich für die Kinder ein Pferd gekauft – aber mittlerweile nehme ich selbst Reitunterricht", so Neuner. Ob sich daraus vielleicht eine große Leidenschaft entwickelt, die Verena Anna, Josef Valentin oder Ludwig langfristig begleitet?

Magdalena Neuner privat: Das ist bekannt

Gemeinsam mit ihren Kindern und Ehemann Josef Holzer lebt Magdalena Neuner in Wallgau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Die Ex-Sportlerin und ihr Partner, der als Zimmerer arbeitet, sind seit Herbst 2009 ein Paar. Standesamtlich geheiratet wurde im März 2014, die kirchliche Trauung folgte ein Jahr später im Herbst.