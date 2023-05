Madonnas Tochter Lourdes Leon räkelt sich in durchsichtigem Catsuit

Madonnas Tochter Lourdes Leon zeigt in ihren neuesten Instagram-Posts viel Haut. Die 26-Jährige posiert in einem durchsichtigen, schwarzen Spitzen-Catsuit - ihrer Mutter gefällt es.

Lourdes Leon (26), die Tochter von Pop-Ikone Madonna (64), präsentiert sich in einem Hauch von Nichts. Die 26-Jährige teilte einige Fotos, die hinter den Kulissen ihres Shootings mit dem "W Magazine" entstanden sind. Dabei trägt Leon einen durchsichtigen, schwarzen Spitzen-Catsuit. Ein schwarzes Korsett, passende Handschuhe sowie schwarze High Heels von Christian Louboutin machen den Look komplett.

Lourdes Leon zeigt ihre Kurven

Auf zwei der drei Fotos posiert die Tochter der Pop-Ikone auf einem Billardtisch, einmal auf allen Vieren und einmal sitzend. Leons langes, brünettes Haar umspielt dabei ihre kurvige Figur. Der letzte Schnappschuss zeigt ihren fast nackten Po, während sie es sich mit dem Musikproduzenten Sammy auf einer weißen Ledercouch gemütlich macht. Ihr Post endet mit einem kurzen Clip, in dem sich die 26-Jährige sinnlich auf eine beleuchtete Tanzfläche legt. "W Mag BTS w/chemical X", schrieb der Sprössling der "Queen of Pop" dazu. Mutter Madonna hat bereits ein Like hinterlassen.

Das Magazin stellt in der Ausgabe Künstler von Chemical X Records vor, ein New Yorker Label, das von Musikerin Eartheater (34) gegründet wurde. Neben ihr und Sängerin Leon werden der Produzent Sammy, der Tontechnikerin Kiri und der Rapper Ish Couture beleuchtet. "Chemical X kreiert die nächste Generation der NYC Dance Music", , der ebenfalls Bilder des Shootings beinhaltet. "Ich bin so stolz, Teil dieser Familie zu sein."