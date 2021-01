Madonnas Tochter Lourdes ist jetzt bei Instagram

Madonnas Tochter Lourdes Leon hat ihr Instagram-Debüt gegeben - und dabei mächtig für Aufsehen gesorgt.

Madonnas (62, ) Tochter Lourdes Leon (24) ist seit heute (22. Januar) auf Instagram und sorgt direkt für Furore. Aber nicht mit ihren ersten zwei Posts, denn diese sind lediglich Auszüge aus ihrer Arbeit als Model, sondern mit dem, was die 24-Jährige in den Kommentarspalten von sich gibt.

Ein Beispiel gefällig? Zu ihrem ersten, fragt einer ihre rund 2.800 Follower: "Was würde deine Mutter von dir denken?". Darauf antwortet Leon: "Weiß deine Mutter, dass du deinen Hintern nicht wäschst?" Oder unter schreibt eine Userin: "Wir warten auf dein Gesangsdebüt." Leons Antwort: "Ich werde auf deiner Beerdigung singen." Beide Kommentare gehören dabei noch zu den harmloseren Beispielen.

Scheint so, als würde die Tochter der "Queen of Pop" ganz nach ihrer Mutter kommen: Sie ist provokant und nimmt absolut kein Blatt vor den Mund. Oder vielleicht will die 24-Jährige direkt allen Mobbern signalisieren, dass sie sich besser nicht mit ihr anlegen.