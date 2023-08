Madonna stellt Sohn Rocco ihren Freund vor: Wer ist Joshua Popper?

Madonna hat in Portugal ihren 65. Geburtstag gefeiert und diese Gelegenheit offenbar dazu genutzt, um den neuen Mann an ihrer Seite ihrem ältesten Sohn Rocco Ritchie vorzustellen.

Madonna hat in Lissabon vor kurzem ausgiebig zusammen mit Familie und Freunden ihren 65. Geburtstag gefeiert. Diese Gelegenheit soll sie zufolge genutzt haben, um ihren 29 Jahre alten Freund Joshua Popper ihrem ältesten Sohn vorzustellen. Dem Bericht zufolge sei es bei den Geburtstagsfeierlichkeiten zum ersten Treffen zwischen Rocco Ritchie (23) und dem neuen Freund seiner Mutter gekommen. Allerdings gebe es keine Informationen darüber, wie das Treffen gelaufen sei.

In Portugal waren auch Madonnas andere Kinder mit von der Partie: Tochter Lourdes (26) aus der Beziehung mit dem Personal Trainer Carlos Leon (57) sowie ihre Adoptivkinder David Banda (17), Mercy (17), Stella und Estere (Zwillinge, beide 10). Sohn Rocco stammt aus der Ehe mit Regisseur Guy Ritchie (54), mit ihm war Madonna von 2000 bis 2008 liiert.

Wie haben sich Madonna und Joshua Popper kennengelernt?

Ihren aktuellen Freund Joshua Popper soll Madonna Medienberichten zufolge Anfang des Jahres kennengelernt haben. Er soll ihrem Sohn David Banda Box-Unterricht gegeben und so die "Queen of Pop" kennengelernt haben. Joshua Popper ist Schwergewichts-Boxer und Gründer des Boxclubs Bredwinners in Manhattan, New York. Obwohl die Beziehung zwischen den beiden nicht offiziell bestätigt ist, taucht er seit einigen Monaten immer wieder

