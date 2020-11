Madonna schockiert mit neuem Look

Auf Instagram zeigt sich Madonna in drei neuen Schnappschüssen völlig verändert. Ihren Fans scheint der ungewohnte Look jedoch nicht zu gefallen.

"Was ist mit deinen Wangenknochen passiert? Nicht gut, Madonna. Nicht gut!" Die Fans der Sängerin ( ) zeigen sich in den Instagram-Kommentaren überwiegend schockiert über den neuen Look der 62-Jährigen. mit ungewohnt pinkem Haar, übertrieben viel Make-up und scheinbar neu geformtem Gesicht inklusive Brille im 60er-Jahre-Style.

Eigentlich wollte die Queen of Pop mit ihrem Post nur darauf aufmerksam machen, dass sie ihre Briefwahlunterlagen schon abgeschickt und sie den Demokraten Joe Biden (77) gewählt habe. Doch ihre Fans interessiert scheinbar nur ihre Verwandlung. "Die drei Gesichter eines Mädchens, das gerade gewählt hat", schrieb sie zu den Schnappschüssen von sich, "geht raus und übernehmt Verantwortung, Leute!"