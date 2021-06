Madonna richtet liebevolle Worte an Vater Silvio zum 90. Geburtstag

Madonna hat mit ihrem Vater Silvio Ciccone dessen 90. Geburtstag gefeiert. Auf Instagram richtet die Queen of Pop liebevolle Worte an ihn.

Die Queen of Pop Madonna (62) hat ihren Vater Silvio Anthony Ciccone zu seinem 90. Geburtstag : "Mein Vater ist ein Überlebenskünstler, der als italienischer Einwanderer in den USA aufgewachsen ist und viele Traumata durchlebt hat, aber immer hart für alles gearbeitet hat, was er hatte. Er hat mir beigebracht, wie wichtig harte Arbeit ist und wie wichtig es ist, seinen Lebensunterhalt zu verdienen", schreibt die Musikerin in ihrem Posting. Es sei sehr besonders gewesen, "deinen 90. Geburtstag mit dir und meinen Kindern auf deinem Weinberg zu verbringen", fügte sie an. Dazu veröffentlichte sie ein kurzes Video, das einen Einblick in die harmonische Familienfeier gewährt.

Für die Feierlichkeiten im Grünen reiste Madonna mit ihren Kindern nach Suttons Bay im US-Bundesstaat Michigan. Im nahegelegenen Bay City wurde die Sängerin geboren. Silvio Ciccone betreibt dort mit seiner Ehefrau Joan und ihren beiden Kindern ein Weingut. Der Clip, der mit einem seltenen Schwarz-Weiß-Foto des Vater-Tochter-Gespanns beginnt, zeigt anschließend Madonnas Kinder Lourdes Leon (24), Mercy James (15), Estere und Estelle (8) und David Banda (15), wie sie ihren Großvater zu seinem besonderen Tag umringen. Sohn Rocco (20) ist auf den Bildern nicht zu sehen.

